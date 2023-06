Madonna trovata priva di sensi in casa, si trova in terapia intensiva: gravi condizioni per la cantante

La cantante si troverebbe in condizioni serie a causa di un’infezione batterica e non si conosce per ora la prognosi per Lady Ciccone.

La popstar Madonna si trova in ospedale, ricoverata in terapia intensiva: la cantante si troverebbe in condizioni serie a causa di un’infezione batterica e non si conosce per ora la prognosi per Lady Ciccone, il cui stato di salute viene riferito di ora in ora dal suo agente.

Nella giornata di sabato scorso Madonna è stata trovata in casa priva di sensi: sono immediatamente stati chiamati i soccorsi, la cantante è stata intubata ed è stata portata in ospedale, dove si trova tuttora. A dare per primi la notizia sono stati redattori di Variety, seguiti da Page Six.

Non parte il tour Celebration: l’aggiornamento sulle condizioni di salute

Guy Oseary, manager di Madonna, ha condiviso con i fan un comunicato ufficiale: “Sabato 24 giugno, Madonna ha sviluppato una grave infezione batterica che ha portato a una degenza di diversi giorni in terapia intensiva.

La sua salute sta migliorando, ma è ancora sotto cure mediche. Si prevede una ripresa completa. In questo momento dovremo sospendere tutti gli impegni, incluso il tour.

Condivideremo maggiori dettagli con voi non appena li avremo, inclusa una nuova data di inizio per il tour e per gli spettacoli riprogrammati”.

Madonna era infatti in procinto di continuare le sue date del tour Celebration: si tratterebbe di un’impresa non da poco per la cantante, che ha 64 anni e che si preparava a visitare 43 città proponendo tutti i classici del suo repertorio.

Il tour sarebbe dovuto iniziare il prossimo 15 luglio.