Barbara D’Urso e l’addio a Mediaset: una frase fa capire cosa ci sarebbe dietro a questa improvvisa decisione

Sembra che la storia d’amore tra Barbara D’Urso e Mediaset non sia finita bene, e che invece siano abbondati i rancori e gli addii amari.

Tutto ciò che c’è davvero dietro all’abbandono della rete da parte della signora della tv non è per ora dato saperlo, ma è indubbio che si possano mettere insieme gli indizi qualcosa si può già ipotizzare.

Barbara D’Urso lascia Mediaset, o meglio: chi ha lasciato chi?

La quantità di profitti che Barbara d’Urso ha portato a Mediaset non è quantificabile: non c’è programma trash della signora del trash che non abbia portato rosei guadagni (guadagni trash, ma pur sempre guadagni).

Da Pomeriggio Cinque, al Grande Fratello, a qualsiasi contenitore dalla lacrima facile, tutto ciò che è stato targato D’Urso sembrava intoccabile, e così tutta una simbologia a lei legata che aveva portato le persone ad identificare in lei la stessa Mediaset: i caffettini, i filtri, il volto stropicciato pronto alla lacrima erano strumenti di acquisizione certa di pubblico. Proprio lei si pensava fosse intoccabile, e invece pare sia stata messa alla porta e pure in malo modo. Nessuno, d’altronde, si sarebbe mai aspettato di vedere un Del Debbio prendersi la libertà, all’indomani della morte di Silvio Berlusconi, di dire a Barbarella: “Appena si passa al servizio, sei autorizzata a piangere quanto vuoi, perché l’hai trattenuto durante tutta l’intervista e ora lo puoi fare liberamente”.

Per quanto Del Debbio abbia successivamente assicurato di essere stato frainteso, tutti -compresa lei probabilmente- in quel momento hanno capito la stessa cosa, ovvero che la stesse prendendo in giro per la sua “lacrima facile”. Insomma, la regina presa a sfottò davanti ai suoi sudditi da casa? Difficile da digerire.

Barbara d’Urso, la sorella Daniela: “Facciamo rumore”

Tra Barbarella e Mediaset non è finita bene, e pare on l’abbia voluto lei: “Solidarietà, punto.

Facciamo rumore ca**o” ha scritto su Instagram la sorella, facendo capire che in famiglia qualcuno è decisamente arrabbiato e si sente defraudato.

D’altronde, il voltar di pagina che Piersilvio ha imposto a Mediaset sembra non fare prigionieri, al grido di un solo ordine: eliminare il trash e il vecchiume e con loro chi li rappresenta. Troppo, della televisione di Barbara d’Urso, non combacerebbe più con la nuova linea rigida del figlio di Silvio Berlusconi che vuole dare una pettinata alla rete, paradossalmente dando alle fiamme proprio quel mix di volgarità, trash e gusto discutibile che fece per decenni la fortuna della tv del padre.

Ma il vento cambia, ormai si è capito, e c’è chi viene messo alla porta con piche spiegazioni: a chi chiede a Daniela D’Urso il perché di una rottura così implacabile per la sorella, pure lei dichiara che ancora non sono chiare molte cose. Di sicuro, però, non pare proprio una scelta fatta “col cuore”.