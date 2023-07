Ilary Blasi fuori da Mediaset, arriva l’indiscrezione: cosa sta succedendo tra la rete e le conduttrici più famose

Ma cosa sta succedendo a Mediaset? Piersilvio Berlusconi ha deciso di mettere a punto una rivolta contro le bionde? Si tratta di un cambio di mano filosofico nella rete del trash per eccellenza?

Non si sa come mai ma c’è una sorta di addio di massa ai nomi che negli ultimi decenni hanno rappresentato le reti Mediaset, a volte ricoprendo ruoli diversi. Dopo Barbara d’Urso, il cui addio dev’essere ancora chiarito ma che si porta dietro un tetro alone di mistero, ora è il turno di Ilary Blasi, reduce dall’esperienza all’Isola dei Famosi e nome apparentemente intoccabile (ricordiamoci che si tratta della migliore amica di Silvia Toffanin).

Barbara D’Urso dice addio a Mediaset, cosa c’è dietro la rottura di un rapporto decennale

Fioccano i gossip sui palinsesti 2023-2024, e ci sono alcuni grandi ritorni: avremo il GF , avremo l’Isola dei Famosi, avremo La Talpa. Chi non avremo, saranno le persone: lo sostiene TvBlog, che assicura che se qualcuno condurrà l’Isola il prossimo anno, non sarà la Blasi. E non si tratterebbe di trasloco: non c’è una nuova casa a Mediaset per Ilary Blasi.

Ci dovrebbero essere grandi timori, a questo punto, per la bionda che Mediaset più di tutti l’ha costruita. Ovvero Maria De Filippi: va detto che i suoi programmi rimangono, perché Amici e C’è Posta per te sono riconfermati.

Se anche Maria De Filippi dovesse non essere nominata in conferenza stampa, Federica Panicucci dovrebbe valutare una tinta dal parrucchiere.

Palinsesto Mediaset, le novità per il prossimo anno: che programma ritorna

Per quanto riguarda i palinsesti Mediaset, si avranno delle certezze solo a partire da stasera. Non è molto chiara la strategia aziendale, se ci si basa su ciò che si conosce finora: se l’idea era quella di allontanarsi del trash, non si comprende la novità data dal potenziale doppio appuntamento (con bis invernale di Temptation Island) e la conferma del ritorno de La Talpa, che nessuno ricorda essere un programma di grandissima elevazione culturale (per quanto gradevolissimo).