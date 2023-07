Temptation Island, gli uomini perdono in controllo: scene surreali nella seconda puntata del programma

Siamo alla seconda puntata di Temptation Island ed alcuni dei suoi protagonisti potrebbero già entrare di diritto nell’iconografia Mediaset.

Sono lontani i tempi di Oronzo Carinola o del silente Lorenzo Amoruso: ora il protagonismo è tutto in mano alle donne, anche perché gli uomini stanno facendo solo magre figure e stanno garantendo solo un risultato: il pubblico di Mediaset sta considerando in massa la rivalutazione di un’esistenza da single.

I tentatori che tentano: una grande rivoluzione nel panorama Mediaset

C’è un enorme equivoco in Sardegna in questo momento: qualcuno non sta capendo che i tentatori sono pagati per fare una sola cosa, ovvero: tentare.

I ragazzi di Temptation Island, se prima già non avevano fatto niente per dare una buona impressione, ora stanno toccando il fondo: Giuseppe, ormai noto come American Boy, si sta abbandonando alla tentatrice soprannominata da Twitter “Candy-candy” senza apparentemente comprendere che le attenzioni di lei sono motivate dal cachet giornaliero che guadagna una tentatrice qualora riesca ad arrivare al fondo del programma.

Federico, fidanzato di Ale, sembra non voglia fare assolutamente niente per dare una buona immagine di sé. Denigra la fidanzata -che dice chiaramente di non amare- e la tratta come l’ultima povera scema sulla terra che farebbe qualsiasi cosa per lui.

Quando lei solleva la testa e comincia a prendere confidenza con un tentatore, lui ha anche la pretesa di rivendicare un cuore ferito.

Daniele è oggettivamente il più simpatico, ed apparentemente il meno subdolo. Dichiara di sentirsi molto bene perché da giorni nessuna delle donne che lo circonda lo critica come invece fa la fidanzata Vittoria, che dal canto suo si sta comportando bene, forse persino troppo: il grave errore di lei pare essere non dare modi al fidanzato di troncare definitivamente.

Il premio tossicità però va comunque alla coppia di Alessia e Davide, gli insospettabili: lei lo ha tradito per un anno e mezzo, lui lo sapeva e non ha detto niente:ora, alla tentatrice, dice di essere tornato con lei perché “mi ha fatto pena”. Continua a esserci qualcosa di oscuro in questo personaggio che sta in silenzio per un anno e mezzo davanti ad un tradimento, decide di non mollare la fidanzata e non nutre per lei alcuna stima e rispetto.