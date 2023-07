Temptation Island, rivelato quanto guadagna davvero una tentatrice: non tutto è come sembra

Soprattutto in questi giorni c’è chi potrebbe pensare che fare il tentatore o la tentatrice di Temptation Island sia un mestiere perfetto: si è costantemente in vacanza, si guadagna bene e unica cosa che occorre fare è elargire attenzioni e dialogo ai concorrenti del reality. I concorrenti a loro volta sono molto spesso ben predisposti a farsi tentare…

Non si tratta però di solo paradiso: non è tutto vero ciò che si dice del mestiere di tentatore.

A parlare, su Tik Tok, è la tentatrice Ilaria Gallozzi, che nel 202 tentò il tentabilissimo Antonio Martello.

Ilaria Gallozzi rivela quanto guadagna un tentatore o una tentatrice di Temptation island

Le parole di Ilaria Gallozzi hanno chiarito quanto il guadagno di un tentatore sia una questione estremamente variabile: “Ho visto un video in cui c’è scritto che una tentatrice o un tentatore guadagna dai 1800 ai 2500 euro al mese.

In realtà non è così, in realtà perché i tentatori o le tentatrici sono pagati giornalmente. Come molti di voi sanno Temptation Island è un registrato, quindi molte cose non le mandano in onda. Tipo le eliminazioni delle tentatrici e dei tentatori. Ogni più o meno due o tre giorni i fidanzati sono chiamati ad eliminare una o due tentatrici.

Cioè le persone, le tentatrici o i tentatori, che non hanno interagito molto con loro. Quindi vengono eliminate”. In soldoni coloro che guadagnano veramente bene sono quelli che “rimangono fino alla fine, fino ai 21 giorni, le tentatrici e i tentatori che hanno instaurato un rapporto con la fidanzata o il fidanzato.

Più o meno al giorno un tentatore o una tentatrice guadagna dai 150 ai 200 euro”.

Insomma, facendo un rapido calcolo: considerando un guadagno medio giornaliero tra i 150 e i 200 euro, una tentatrice o un tentatore che vengono eliminati dopo una settimana avranno guadagnato tra i 1050 ed i 1400 euro.

Solo una persona che viene confermata fino alla fine del programma, ovvero rimane sull’Isola per 21 giorni, guadagnerà tra i 3150 ed i 4200 euro.