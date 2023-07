Oroscopo di Paolo Fox del weekend dell’8 e 9 luglio 2023: tutti i segni e le previsioni

Il mese di luglio è ormai iniziato, siamo nel pieno dell’estate e la voglia di vivere esperienze nuove e divertenti aumenta giorno dopo giorno. Ma cosa ci riservano le stelle? Proseguite nella lettura di questo articolo per scoprire l’Oroscopo del week end 8 e 9 luglio 2023: tutti i segni e le previsioni.

Ariete

Cari nati sotto il segno dell’Ariete, siete pronti a vivere un week end ricco di sorprese? Preparatevi perché le stelle sono a vostro favore e vi aspettano due giorni davvero emozionanti.

Toro

Soffrite un po’ il caldo e non avete molta voglia di uscire o vedere altre persone: non temete, meglio rilassarsi a casa con il vostro hobby preferito e ritrovare le energie.

Gemelli

Sarete brillanti in questo fine settimana, grazie al vostro splendido sorriso riuscirete a conquistare chiunque.

Cancro

Un po’ di tristezza vi pervade, avete delle questioni in sospeso che non vi lasciano tranquilli. Tra qualche giorno Venere entrerà nel segno e ritroverete tutta l’energia.

Leone

Grande grinta e carattere: sono queste alcune caratteristiche che vi terranno compagnia in questo fine settimana, usatele per sistemare alcune faccende alle quali tenete.

Vergine

Un po’ stanchi e affaticati non avete voglia di fare niente ma non è il momento per chiudersi in se stessi: rischiate di perdervi tante belle opportunità.

Bilancia

Il partner vi preoccupa un po’ e qualche piccolo problema di salute potrebbe rovinarvi il fine settimana. Cercate di riposare il più possibile.

Scorpione

Il caldo vi affatica un po’, meglio prendersi qualche ora di riposo da passare al mare per fare qualche bagno rigenerante.

Sagittario

Grazie a Marte nel segno siete pronti a mettere la parola fine a una questione che vi ha tenuti parecchio impegnati nelle scorse settimane.

Capricorno

Salute al top e fascino alle stelle: sfruttate il favore delle stelle per vivere un week end splendido.

Acquario

Siete in polemica con il mondo intero ma fermatevi a ragionare perché non sempre avete ragione.

Pesci

Vi sentirete al massimo della forma se riuscirete a passare questo fine settimana al mare, nel vostro habitat naturale.