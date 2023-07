Belen Rodriguez e Stefano De Martino, è nuova crisi: lui toglie la fede, lei fa di peggio, il grave sospetto

Ci risiamo: siamo di fronte ad una nuova crisi tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Il copione è sempre lo stesso: saltano le fedi, saltano le foto di coppia su Instagram, e saltano parecchi nervi: a loro due presumibilmente, ed agli italiani di conseguenza.

Questa volta torna il fantasma di un terzo incomodo: uno di quelli che hanno un certo peso, che arrivano dal passato ed ai quali si è sorriso per convenienza a quanto pare.

Stefano De Martino si toglie la fede, il gesto lascia senza parole i fan

L’Italia ha un sogno: superare un’estate senza dover assistere ad una nuova crisi tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez.

I due sono tornati insieme ormai da tempo dopo che lui aveva lasciato lei (per l’ennesima volta) e, come ogni volta, si parlava di tradimenti da parte del ballerino e conduttore. Si era fatto un nome in particolare, quello di Alessia Marcuzzi, anche se subito erano arrivate fior di smentite: lui e l’altra avevano chiesto rispetto per le famiglie, e Belen sembrava essere rimasta in buoni rapporti con la collega. Eppure, il matrimonio Marcuzzi-Paolo Calabresi era naufragato poco dopo.

Ora, un nuovo sviluppo della soap opera: a lui è sparita la fede al dito, a lei è sparita una foto dal feed di Instagram: quella in cui appariva con lui, felice, in vacanza. I gossipari ovviamente sono già in preda alla fibrillazione e parlano di una crisi molto seria.

Mentre i due vip non si sono minimamente espressi.

Stefano e Belen, la storia di un amore tra alti e bassi

Stefano De Martino e Belen Rodriguez si sono, per ora, lasciati ufficialmente due volte. La prima a pochi anni dal matrimonio, con un Santiago piccolissimo: lei dopo si consolò con una relazione piuttosto lunga con Andrea Iannone, lui con vari flirt -nessuno confermato. Tornarono insieme nel 2019 per poi separarsi di nuovo -si parlò di un tradimento con Alessia Marcuzzi- e lei cominciò a frequentare Antonino Spinalbese, con cui ha anche avuto una figlia, Luna Marì.