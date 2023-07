Ainett Stephens, cosa fa oggi la Gatta Nera del Mercante in Fiera: figlio, vita privata e carriera

Sono passati 15 anni dal Mercante in Fiera ed Ainett Stephens non è più sulla cresta dell'onda, ma la sua è comunque una vita piena di gioia.

Sta facendo molto discutere la decisione Pino Insegno riguardo alla partecipazione di Ainett Stephens alla nuova edizione di Mercante in Fiera, storica trasmissione in onda sulla Rai. Le ragioni dell’esclusione della bella showgirl si baserebbero sull’età della donna che, secondo il presentatore, non è adatta a ricoprire il ruolo di soubrette.

La sua dichiarazione ha scatenato la giusta reazione di Ainett che ha trovato grande sostegno nei suoi fans e in tante donne che all’alba dei 40 anni, si sentono ancora belle e attraenti e non vogliono sentir parlare di fase agée. Ma vediamo nel dettaglio cosa è successo.

Ainett Stephens contro Pino Insegno: “Non mi ha chiesto scusa”

Ainett Stephens e Pino Insegno: il perché dell’esclusione al Mercante in Fiera

La disputa ha avuto inizio con la presentazione dei palinsesti di mamma Rai, con particolare riguardo a Rai 2, quando è stato annunciato il ritorno attesissimo del Mercante in Fiera. Lo storico programma incentrato su un gioco a premi, prima retaggio Mediaset e poi passato alla Rai, vedeva la partecipazione della bella Ainett Stephens nel ruolo conturbante della Gatta Nera e della Gatta Bianca. Nella prossima edizione, invece, verrà sostituita da una ragazza, il cui nome non è stato ancora reso noto.

Come ha ben spiegato Pino Insegno, la scelta non è ricaduta su Ainett Stephens perché rappresenta il passato mentre la ragazza scelta per quest’anno è simbolo di modernità, anche nei canoni di bellezza.

La risposta di Ainett Stephens alle parole di Pino Insegno

Colpita e affondata, Ainett ha deciso di rispondere per le rime al presentatore, mostrando tutta la verve che la caratterizza e la voglia di sentirsi ancora bella e attraente, anche per un pubblico giovane.

Secondo la modella venezuelana, infatti, le donne a 41 anni non sono agée ma anzi possono essere molto seducenti. Ciononostante, non prova rancore per il presentatore né disagio nei confronti della nuova Gatta Nera, tanto da augurarle tanta fortuna all’interno del programma.

Noi speriamo di rivederla ancora in TV, magari in un altro programma dove può essere valorizzata per le sue capacità e la sua perdurante bellezza.

Ainett Stephens oggi: figlio, carriera e vita

Sono passati 15 anni dal Mercante in Fiera ed Ainett Stephens non è più sulla cresta dell’onda, ma la sua è comunque una vita piena di gioia.

Ainett è sposata dal 3 settembre 2015 con Nicola Radici, dal quale ha avuto un figlio, Christopher.

La soubrette in passato ha parlato del figlio e di come lei e il marito abbiano accolto la diagnosi drammatica che fu fatta quando il bambino era piccolo: “Mio figlio all’età di 2 anni ha smesso improvvisamente di parlare. Dopo un controllo, abbiamo ricevuto la diagnosi: disturbo dello spettro autistico”. Per i due genitori è stata una notizia ovviamente traumatica e che ha portato la coppia a fare un percorso piuttosto complesso.