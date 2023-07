Jane Birkin, la verità sull’amore tormentato con Serge Gainsbourg: perché si innamorarono l’uno dell’altra

Jane Birkin ha rappresentato un’epoca: è stata la modella e attrice icona del cinema francese, la faccia della medaglia opposta alla voluttuosa Brigitte Bardot, la voce erotica di una canzone che ha scandalizzato più di una generazione. In tutto ciò ha avuto un partner leggendario quanto lei: Serge Gainsbourg, dal quale ha anche avuto la figlia Charlotte Gainsbourg -ora attrice e mura di Lars Von Trier.

Serge Gainsbourg, il dolore per Brigitte Bardot

Jane Birkin e Serge Gainsbourg si sono conosciuti sul set di Slogan: lui con il cuore infranto dalla bellissima Brigitte Bardot -di cui era l’amante, e che gli aveva alla fine preferito il marito- e lei reduce dal fallimento di un matrimonio.

Non ha pesato la differenza d’età sul loro amore: si sono guariti a vicenda dalla tristezza data dalle precedenti relazioni vissute e sono stati insieme per moltissimi anni.

La coppia Gainsboug-Birkin affascinava perché era immune alle critiche: prendevano scelte inusuali, erano irriverenti, disinteressati a piacere e proprio per questo piacevano. Vanity Fair riporta le parole di Étienne Daho, amico di Birkin: “Affascinavano la gente perché trasgredivano anche i codici dell’epoca e contribuivano a liberare la morale e i luoghi comuni con molta leggerezza.

All’epoca, sembravano così felici e liberi!”.

Jane Birkin non sarà l’ultima donna di Serge Gainsbourg, ma sarà considerata da tutti la più importante, nonché quella che ha segnato la sua vita in maniera più incisiva. Lei stessa ha parlato in passato di quanto Gainsbourg sia stato fondamentale nella sua vita: “In un anno, lui riuscì a sanare la ferita”, disse parlando del difficile periodo post separazione dal marito.