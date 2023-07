Fabio Fulco ha sposato Veronica Papa, e non solo: arriva una grande novità per la coppia

Fabio Fulco, ormai da 5 anni, ha vissuto momenti pieni di gioia in amore: merito di Veronica Papa, la sua compagna, che gli ha portato un vento di rinascita dopo la rottura difficile con la fidanzata storica Cristina Chiabotto.

I due hanno deciso di coronare il loro amore sposandosi con una cerimonia tradizionale lo scorso 14 luglio: ora Fabio Fulco racconta la gioia immensa di quel giorno.

Fabio Fulco e Veronica si sono sposati: i dettagli sulla cerimonia

Fabio Fulco e Veronica Papa sono marito e moglie: i due, genitori della piccola Agnes di due anni, hanno festeggiato con una cerimonia in costiera amalfitana.

A Chi, Fabio Fulco ha raccontato: “Fosse stato per me, l’avrei sposata su un’isola, in un luogo segreto e lontano da tutti e solo con Agnes presente. Però ho accontentato la famiglia di mia moglie, soprattutto suo padre quando mi ha detto ‘Lei è la nostra unica figlia, rispettiamo le tradizioni’. Ci siamo dati da fare e ammetto che è stato bellissimo”.

Fabio Fulco, il ruolo della madre: “Io la sorreggevo”

Importantissima per lui la presenza della madre: ”Avere accanto mamma Flora è stato un regalo del Signore. Io sono credente e lei non sta benissimo. Siamo andati piano piano verso l’altare, io la sorreggevo.

Mio padre Pasquale manca da 19 anni ma io l’ho sentito durante le nozze.

Lui era tra gli invitati, so che ha visto tutto. Quando Frate Luigi, il padre spirituale, ha pronunciato l’omelia, mio padre era lì ad ascoltare”.

A quanto pare non mancano le novità, soprattutto sugli impegni futuri: “Dopo le nozze si allarga la famiglia. Non vediamo l’ora di dare a nostra figlia un fratellino o una sorellina. Ci dobbiamo muovere. Non andremo in viaggio di nozze perché sto lavorando, ma per concepire un figlio non serve…Non pensavo di meritare tutto questo amore. Sono felice, grazie Vita”.