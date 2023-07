Il tentatore di Temptation Island ha avuto un incidente: auto ribaltata, le lesioni riportate

L’incidente sarebbe avvenuto sull’Aurelia, all’incirca alle 18 del 15 luglio scorso. Schiavon, a quanto pare, aveva trascorso la giornata in barca con un paio di amici e stava tornando a casa.

Grandissima paura per Daniele Schiavon, tentatore di Temptation Island. Il giovane ha avuto pochi giorni fa un grave incidente che ha coinvolto anche altri mezzi. Grandissima la paura per il ragazzo protagonista dell’edizione di Temptation Island di quest’anno.

L’incidente sarebbe avvenuto sull’Aurelia, all’incirca alle 18 del 15 luglio scorso. Schiavon, a quanto pare, aveva trascorso la giornata in barca con un paio di amici e stava tornando a casa, addormentato sui sedili posteriori del veicolo.

A quanto pare, a causa di un tamponamento, l’auto si sarebbe ribaltata più volte. Dei ragazzi a bordo, nessuno sarebbe ferito in maniera grave: uno di loro ha riportato un taglio profondo ed è stato medicato con 20 punti di sutura, mentre Daniele Schiavon si sta riprendendo da un colpo di frusta. Fondamentale è stato il fatto che tutti e tre portassero la cintura. Schiavon dovrà inoltre sottoporsi ad ulteriori esami, in quanto è possibile che abbia delle lesioni al ginocchio, ed è ancora sotto shock per quanto accaduto.

Chi è Daniele Schiavon, ex corteggiatore di Uomini e Donne

Non c’è solo Temptation Island nel curriculum televisivo di Daniele Schiavon: in passato lo avevamo visto come corteggiatore di Giulia Quattrociocche a Uomini e Donne: i due sono usciti insieme dal programma ma la relazione è durata pochi mesi.

Nella vita fa il ristoratore ed è anche un calciatore, con un passato in serie D, ha 28 anni ed è del segno dell’ariete. Di lui si sa che è molto legato alla sua famiglia ed in particolare ai nipoti, figli del fratello.