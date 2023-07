Brigitte Bardot, malore nella sua casa: paura per l’attrice, il comunicato ufficiale della famiglia

A pochi giorni dalla morte di Jane Birkin il pubblico si trova a temere per la salute di un’altra grandissima icona cinematografica, alla Birkin peraltro legata a doppio filo: Brigitte Bardot.

Brigitte Bardot, malore improvviso a casa: le sue condizioni

A darne la notizia è stata la testata locale di Saint Tropez, il Var Matin, che ha spiegato come questa mattina i familiari della Bardot abbiano chiamato i soccorsi per quello che pare essere stato un problema respiratorio. A quanto pare alla donna, che oggi ha 88 anni, è stato somministrato l’ossigeno ed è stata tenuta sotto osservazione. Il marito dell’attrice è intervenuto per spiegare la situazione: “Come tutte le persone di una certa età, non sopporta più il caldo.

Succede a 88 anni, non deve fare sforzi inutili”.

Jane Birkin ci lascia: la storia d’amore tormentata con Serge Gainsbourg

Negli ultimi decenni Brigitte Bardot ha deciso di ritirarsi dalla vita pubblica: lei ed il marito Bernard d’Ormale abitano a La Garrigue: fervente animalista, Bardot ha moltissimi animali -spesso salvati- nella sua casa.

Non rilascia quasi mai interviste e non ha un ruolo pubblico ormai da parecchio tempo.

Brigitte Bardot è sta la nemica-amica di Jane Birkin e, in occasione della sua morte, le ha dedicato parole molto tenere:”Quando sei così carina, così fresca, così spontanea, con la voce di una bambina, non hai il diritto di morire”.