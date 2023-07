Emma Marrone, il commento dell’hater: “Spacchi il palco, per il peso”, arriva il suo commento eccezionale

Emma Marrone può purtroppo vantare una delle peggiori categorie di commentatori online: tra i personaggi pubblici è una delle più bersagliate e molto spesso i commenti riguardano il suo aspetto fisico.

L’ultima polemica nasce da un commento estremamente pesante, che la cantante ha ricevuto sul suo peso e davanti al quale non ha voluto soprassedere, dando una risposta decisamente forte.

Insulti a Emma: “Spacchi il palco”, lei reagisce così

In questo momento Emma Marrone nn ha certo tempo per le ferie: ha appena ricevuto due dischi d’oro per i singoli Mezzomondo e Taxi sulla Luna insieme a Tony Effe.

In un post su Instagram per celebrare i due dischi d’oro che la ritrae in costume, un utente ha commentato. “Spacchi il palco, per il peso”. Un commento insensato e gretto, davanti al quale la cantante non è rimasta in silenzio: “Buongiorno dal Medioevo. Per la signora Claudia io spacco il palco per il mio peso. Togliete i social a sta gente di merda. Fai schifo Claudia. Immensamente schifo”. Molti i follower che hanno trovato davvero poco gentile il commento, e oltretutto senza fondamento logico visto che Emma Marrone è in piena forma.

Un “buongiorno dal Medioevo” era già stato lanciato nel 2022 quando un giornalista aveva commentato le sue gambe, giudicandole inidonee ad essere esibite sul palco.

Lei in quell’occasione aveva risposto: “Buongiorno dal Medioevo, dove qualcuno esprime un commento di puro body shaming con un linguaggio politically correct, che non so se sia più imbarazzante o noioso. Il vostro corpo ragazze è perfetto così com’è, vestitevi come volete e mostratele queste gambe importanti, con calze a rete e minigonna. Amate e rispettate il vostro corpo, qualunque esso sia. Ancora oggi mi pare evidente sia necessario parlare di femminismo”.