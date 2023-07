Temptation Island, Giuseppe avrebbe contattato la tentatrice dopo il programma: cosa ha dichiarato Roberta Di Grazia

La decima edizione di Temptation Island, condotta da Roberto Bisciglia, si è rivelata scoppiettante da subito, e questi ultimi giorni lo hanno confermato con il colpo di scena di Giuseppe Ferrara che, secondo le indiscrezioni, avrebbe ricontattato la conturbante Roberta, nel ruolo di tentatrice. Sarà vero? Scopriamo insieme cos’è successo.

Giuseppe Ferrara e Gabriela Chieffo: cosa succede alla coppia?

Giuseppe Ferrara, 24 anni, è entrato a Temptation Island con la sua storica compagna, Gabriela Chieffo con cui fa coppia da oltre 10 anni, rivelando da subito alcuni punti deboli tra loro. Gli spettatori si sono accorti, già dai primi incontri con le tentatrici, che era attratto dalla bella Roberta De Grazia e non è sfuggito alle telecamere il litigio avvenuto tra la coppia a causa dell’iscrizione di Giuseppe a un sito di incontri.

Mossa dalla rabbia, Gabriela ha dato in escandescenze durante il falò, anche se poi lo ha subito perdonato grazie al suo pentimento, rendendosi conto di amare sinceramente la sua compagna.

Giuseppe Ferrara e gli altri uomini di Temptation Island: chi sono

La fine del litigio non ha però soddisfatto il pubblico, che non crede alle lacrime di Giuseppe e non desidera altro che vedere Gabriela slegata da questa relazione.

Il video incriminato su Tik Tok di Roberta De Grazia

A creare scompiglio nel pubblico di Temptation Island è stato anche il video di Roberta che minacciava pubblicamente una donna di pubblicare degli screen, probabilmente con chat compromettenti, che avrebbero messo sicuramente in crisi la coppia.

A cosa si riferiva Roberta? Non lo ha scritto chiaramente, ma molti pensano che riguardi Giuseppe e lei: si vocifera, infatti, che l’ex tronista di Uomini e Donne abbia ricontattato in segreto la bella tentatrice rimettendo a repentaglio la sua storia con Gabriela.

Non abbiamo avuto ancora conferme, ma se così fosse, la loro relazione potrebbe davvero essere in periocolo. Per questo non ci resta che guardare come andrà a finire e se Roberta avrà il coraggio di andare fino in fondo, svelando gli scheletri nell’armadio di Giuseppe.