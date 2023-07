La Talpa, Vladimir Luxuria condurrà il programma? L’opinionista commenta lo scoop e dice cosa accadrà

La grande novità potrebbe però non essere il programma in sé, quanto la sua conduttrice. giunge ora l’ipotesi che a capitanare La Talpa sarà Vladimir Luxuria.

Mentre Piersilvio Berlusconi pattuglia i corridoi di Cologno Monzese alla strenua ricerca di poltrone da liberare e teste da far saltare, il palinsesto Mediaset viaggia spensierato tra le onde della rivoluzione.

Una delle mosse di Piersilvio, nel suo andazzo vittoriano e in direzione ostinata e contraria rispetto alla condotta che fu paterna, è stata quella di riportare in auge alcuni vecchi prodotti che erano stati infilati nel cassetto delle cose vecchie. Tra questi ‘era La Talpa, reality al tempo condotto da Paola Perego che era stato chiuso prima che i reality prendessero una deriva trash completamente incontrollabile e che ha raggiunto il suo apice nell’edizione 2023 del Grande Fratello, impregnata di volgarità, maleducazione, cruenta e messaggi intrinsecamente violenti.

La Talpa torna in tv, scatta l’ipotesi Vladimir Luxuria alla conduzione

La grande novità potrebbe però non essere il programma in sé, quanto la sua conduttrice: fatte fuori alcune delle bionde più rappresentative di Mediaset -tra cui Barbara D’Urso e Ilary Blasi– giunge ora l’ipotesi che a capitanare La Talpa sarà Vladimir Luxuria. Nota per il suo stile ironico e pungente, sarebbe lei la scelta di Cologno Monzese secondo TvBlog.

Vladimir Luxuria ha appena finito la sua esperienza da opinionista a L’Isola dei Famosi, dove si è distinta ed affrancata -in senso positivo- da un Enrico Papi colto dal fuoco del mansplaining che per almeno 4 puntate non ha fatto altro che aprire la coda a ventaglio come i pavoni, ed interrompere fastidiosamente la Blasi.

Non si sa ancora quando andrà in onda La Talpa, ed in verità in un primo tempo per la conduzione pare si fosse pensato a Silvia Toffanin.

A smentire però i sogni dei telespettatori sarebbe la stessa Vladimir Luxuria, che a Tag24 ha dichiarato: “La Talpa?

Ho letto anch’io la notizia ma credo che non ci sia assolutamente alcun fondamento. Ad oggi non ho ricevuto alcun segnale, quindi, credo si tratti solo di gossip. Bisogna però sempre essere riconoscenti verso chi ti fa una proposta lavorativa. Sarei pronta a condurre qualsiasi trasmissione”.