Barbara D’Urso parla della rottura con Mediaset: “Modi inaccettabili, mi hanno ferita profondamente”

Non c’è più alcun motivo, per Barbara d’Urso, di tacere. Ormai il rapporto con Mediaset è una storia conclusa, e non bene per lei: non ci sono più obblighi contrattuali, quindi Barbarella è pronta a diventare la gola profonda della televisione italiana.

La prima intervista “post rottura” di Barbara d’Urso è fatta da Repubblica, che vuole sapere tutto della crisi che la conduttrice avrebbe vissuto con la rete in cui è cresciuta, che l’ha resa grande e che lei ha ringraziato con guadagni stratosferici.

Barbara d’Urso lascia Mediaset, le parole della sorella: “Facciamo casino”

La stakanovista per eccellenza parla di anni di lavoro difficili, di cui non racconta ancora tutto, e che ha sopportato per un lavoro fatto “con passione”.

È dal 2007 d’altronde che Barbara d’Urso fa il bello e il brutto dei contenitori televisivi italiani, e non sempre è stato tutto rose e fiori. La situazione è precipitata però dopo un’episodio in particolare: “Il 26 marzo ero a teatro a Bari, su Canale 5 andava in onda Verissimo e su Rai 1 Domenica in, col mio videomessaggio di 90 secondi per la mia amica Gabriella Labate, la moglie di Raf. Messaggio autorizzato dal direttore delle news Crippa e da Restelli. Bene.

Sull’account QuiMediaset esce il seguente tweet: ‘Che cosa antipatica. Troie mi pare azzeccato Silvy’, sotto la foto mia e di Mara. Resta solo 2 minuti, chi ha le chiavi per entrare lo cancella. L’account dichiara di essere stato hackerato e il giorno dopo QuiMediaset si scusa con le persone offese e i follower ammettendo che è stato un errore interno […] Dopo tre giorni il capo della comunicazione mi chiede scusa privatamente ammettendo che tutto è partito dal suo piccolo gruppo di persone che si occupa, appunto, della comunicazione”.

Barbara D’Urso messa alla porta da un momento all’altro: la verità e il ruolo di Lucio Presta

La situazione è poi stata presa in mano da Lucio Presta, suo manager, al quale si era parlato inizialmente di rinnovo per due anni alle stesse condizioni: poi però le promesse sono diventate lettera morta.

A quel punto Presta avrebbe proposto di chiudere tutto a inizio giugno, per garantire alla conduttrice del tempo per potersi muovere professionalmente e trovare altri spazi televisivi. Piersilvio Berlusconi pare invece volere Barbara d’Urso fino a dicembre, portando la conduttrice a mettersi all’opera: “Continuo ad andare a Cologno Monzese per due settimane, con la costumista e la sarta preparo gli outfit per la ripartenza”.

Poi, il dietro front: non ci servi più, dal 28 giugno non c’è più un lavoro da fare per te.

Presa, spostata, poi buttata: l’indignazione è grande per D’Urso che dice: “Il 28 vengo a sapere che dopo 15 anni non ci sarò più […] I modi sono inaccettabili. Mi hanno ferito profondamente: prendi questa decisione senza dirmi nulla e senza darmi la possibilità di salutare i miei spettatori. Fabio Fazio è andato via e ha salutato tutti, come Serena Bortone. Io non ho potuto ringraziare nessuno. E il comunicato: non ho concordato niente, mi hanno lasciato a casa in pochi giorni”.

Non sono state date spiegazioni ad una conduttrice che per anni non solo aveva lavorato a Mediaset, ma l’aveva arricchita, come quando accetto i programmi su Canale 5 nel 2007 senza nulla sapere: “Mi sono trasferita a Milano senza i miei due figli per inventare un programma in diretta, tutti i giorni, Mattino Cinque. 24 ore di tempo per decidere. Inizio questa avventura da cui nasce Pomeriggio 5, poi Domenica live, firmati da me come Live – Non è la d’Urso che dopo tre stagioni, a tre puntate dalla fine, viene chiusa. Motivo? Mai saputo”.