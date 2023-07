Paolo Bonolis ha una nuova fiamma: le foto ed il commento ufficiale di Sonia Bruganelli

Poco tempo fa abbiamo avuto una conferma pubblica ed ufficiale -quasi “istituzionale”- di una rottura che ha destabilizzato il mondo dei vip italiani: quella tra Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli.

Oggi fa parlare la notizia di una presunta “fiamma” che starebbe curando le ferite amorose di Paolo Bonolis e, su di essa, si è espressa pubblicamente anche Sonia Bruganelli.

Il primo pensiero di molti, alla notizia della rottura del matrimonio tra Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis, è stato: ci sarà forse un terzo incomodo?

In realtà, la coppia lo ha escluso ma ora che sono passate alcune settimane, c’è chi ipotizza che almeno uno dei due possa decidere di avere compagnia in questa torrida estate. Sui giornali e nei siti di gossip, ieri, sono esplosi dei titoli decisamente equivocabili, che parlavano di un nuovo amore per Paolo Bonolis. Non si tratterebbe però di una donna, bensì di un’auto. Ebbene sì, Paolo Bonolis ha deciso di fare come tanti, e, per riparare il cuore spezzato, si è lanciato sui cavalli. Quelli di un motore, precisamente.

Sonia Bruganelli, che ha sempre chiarito di essere rimasta in ottimi rapporti con l’ormai ex marito, ha condiviso sul suo profilo Instagram le storie dei canali di gossip che parlavano dello strano “rimpiazzo” che avrebbe subito.

Lei stessa, d’altronde, è vittima del gossip in queste settimane. È infatti girato un gossip che parlava di lei e di un’ipotetica storia con un personal trainer. Lei ha fatto capire che non ci sarebbe niente di simile all’orizzonte, anzi: ha condiviso una foto di lei con Bonolis scrivendo “il mio nuovo fidanzato”, come a far capire che non ci sarebbero nuovi venti che soffiano.