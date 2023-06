Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli si sono separati: l’annuncio ufficiale, chi ha lasciato chi e perché

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis, dopo quasi 30 anni di relazione e 3 figli, non vivranno più insieme: saranno genitori, confidenti, amici, ma non compagni.

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli sembrano la coppia più felice e serena del mondo mentre comunicano in esclusiva a Vanity Fair di essersi separati. Non dicono quando, né specificano il momento in cui sarebbe iniziata la crisi, e non è chiaro se fossero già separati quando Dagospia, qualche mese fa, ha parlato di rottura e loro hanno aspramente smentito.

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, la verità e le parole sul loro matrimonio

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis, dopo quasi 30 anni di relazione e 3 figli, non vivranno più insieme: saranno genitori, confidenti, amici, ma non compagni di vita né appassionati innamorati.

Mentre lo comunicano (con le loro regole e seguendo i loro tempi) sembrano pronti a fare di tutto perché non ci siano litigi: “Paolo è un padre e un marito meraviglioso” racconta Bruganelli, che spiega: “La cosa che mi ha sempre colpito di lui è la libertà che non ha mai tolto agli altri. L’ha insegnata ai nostri ragazzi, che sono cresciuti vedendoci attraversare litigi e difficoltà senza che il rispetto e l’amore venissero meno”.

La parole “fine” l’avrebbe scritta proprio lei: “Non riuscivo più a vivere con entusiasmo alcune delle cose che fanno parte di un rapporto di coppia.

Da quando è morto mio padre, poi, ho proiettato il legame che avevo con lui su Paolo, il quale così è diventato un amico, un confidente. Quando ci siamo fidanzati io avevo 23 anni, non ero ancora laureata, lui era un uomo. Soltanto con il tempo e di fronte a certe circostanze abbiamo preso coscienza delle nostre differenze”. Da parte di Bonolis c’è stata grande comprensione: “Per un certo periodo Sonia ha avuto difficoltà a stare in una situazione che non era più la sua. Si è sforzata, e per questo le devo fare i complimenti, finché è stato inutile continuare. Ci siamo confrontati, mi ha spiegato, ho capito.

Non si può pretendere che una persona viva diversamente da ciò che sente di essere.

Con un briciolo di civiltà e di buona coscienza si accoglie il cambiamento. Le cose accadono, l’importante è andare avanti perché non si può tornare indietro”.

Eppure la smentita a Dagospia, con tanto di video dalla vasca idromassaggio, era parso più che credibile, anche se aveva delle nuance emotive à la Totti & Ilary. Loro ancora adesso spiegano quanto quella mossa non sia piaciuta: “Va bene essere giudicati perché siamo personaggi pubblici, ma potevamo anche essere separati da tempo e non volerlo dire (…) Era una notizia che avremmo dovuto dare noi per primi a chi di dovere.

Ma nel fascinoso mondo di Pettegolandia la gente si attacca vampirescamente alle vite degli altri ignorando sentimenti, affetti, figli”.