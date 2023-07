Oroscopo di Paolo Fox della settimana dall’1 al 7 agosto 2023: tutti i segni e le previsioni

La prossima settimana comincerà ufficialmente il mese estivo per eccellenza, quello di agosto: il Cielo varierà e saluteremo i segni del leone e della vergine, che arriverà a metà mese. Ma vediamo come, secondo Paolo Fox, comincerà il mese per i 12 segni dello zodiaco.

Oroscopo di Paolo Fox del mese di agosto 2023

Ariete

La settimana sarà ancora lenta e pesante, mancano pochi giorni alle ferie e l’emozione potrebbe giocarvi brutti scherzi. Attenti a non esagerare con la leggerezza.

Toro

Non siete pronti per una storia impegnativa, la libertà è ancora troppo importante per voi. Il partner potrebbe non comprendere il vostro desiderio di evadere dai ritmi della coppia.

Gemelli

Se l’indecisione è il vostro tratto caratteristico anche in relazione alla meta per le vacanze estive non siete da meno. Disorganizzati e ritardatari avrete qualche problema da risolvere.

Cancro

Non tutti i mali vengono per nuocere infatti la fine della relazione ha segnato la vostra ripresa in capo lavorativo e non solo. Concedetevi una vacanza all’insegna dell’egoismo e perseguite solo i vostri interessi.

Leone

Siete stati un po’ troppo frettolosi nell’ultimo periodo e adesso ne pagate le conseguenze. Il troppo non è mai la scelta giusta, difatti non avrete modo di tornare indietro.

Vergine

Le scelte dell’ultimo periodo sembrano essere tutte appropriate, anche se gli impegni sembrano non finire mai. A breve avrete la pausa che meritate.

Bilancia

Non siate frettolosi, chiudete il computer e godetevi le vostre vacanze, non c’è niente di meglio di un po’ di sano relax all’insegna del divertimento.

Scorpione

Imparate a volervi bene, per troppo tempo le vostre priorità sono state basate su altre persone, adesso tocca a voi.

Sagittario

Per queste vacanze il vostro unico impegno sarà ottenere una tintarella perfetta e infatti, riuscirete a raggiungere l’obiettivo.

Capricorno

La comunicazione è fondamentale ma dovete lavorare ancora un po’ sui toni che utilizzate. Attenti a non esagerare con il nervosismo.

Aquario

Impegnati a perseguire i vostri obiettivi avete perso di vista il vero motivo del vostro impegno, fate un passo indietro.

Pesci

Ancora un po’ e forse, vedrete i frutti del vostro lavoro. Il periodo non è dei migliori, ma questa sarà la settimana più tranquilla dell’intero mese.