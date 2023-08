Chi è Rebecca Staffelli, che sostituirà Giulia Salemi al Grande Fratello: carriera, vita privata e chi è il famoso padre

Nell’opera vittoriana di riabilitazione del Grande Fratello voluta da Piersilvio Berlusconi ora c’è anche l’annullamento del mondo social.

Soprattutto nel corso dell’ultima edizione il reality si è evoluto, tendenzialmente n negativo, andando a braccetto con lo sviluppo di schieramenti e fandom. Il linguaggio violento a cui si è assistito, con conseguente inasprirsi dell’atmosfera e del contesto sia dentro che fuori dalla casa. Il tramite dei social è stata Giulia Salemi, abile figura laterale, non opinionista né conduttrice, che riportava ad ogni puntata serale il cosiddetto “sentiment” del web.

Nonostante il suo lavoro sia stato considerato ottimo, non la ritroveremo nel nuovo GF ed al suo posto ci sarà Rebecca Staffelli.

Rebecca Staffelli, chi è il nuovo “termometro social” del Grande Fratello

Non si sa bene cosa Rebecca Staffelli debba fare al Grande Fratello: si supponeva infatti che Piersilvio Berlusconi volesse cancellare di tutto la rassegna social che tanto era piaciuta ai telespettatori del 2023. A quanto pare invece un report dei social ci sarà, anche se radicalmente diverso, e ad essere bocciata è stata Giulia Salemi, non il suo lavoro.

Se il cognome vi suona familiare c’è una ragione: Rebecca Staffelli è la figlia di Valerio Staffelli, lo storico volto inviato di Striscia La notizia, nonché grande dispensatore di papiri.

La sua carriera non inizia in televisione bensì in radio, come lei stessa aveva spiegato in Radio a 105 Night Express, per via della sua propensione alla chiacchiera: “L’idea di fare la radio è nata in seguito ad un soprannome che mi diede il mio fidanzato: Radiolina. Non smettevo mai di parlare. Mi è sempre piaciuto chiacchierare e intrattenere gli altri”. In televisione è però apparsa comunque piuttosto spesso, in particolare ad Amici di Maria De Filippi dove è intervenuta in vesti di giudice degli allievi: anche il suo fidanzato Alessandro Basile è noto nel panorama televisivo Mediaset, essendo stato un corteggiatore di Uomini e Donne.

Cesara Buonamici, la notizia inedita sul suo ruolo da opinionista al Grande Fratello

Rebecca Staffelli, come già sappiamo, non è l’unica novità dell’edizione 2023-2024 che potrebbe stupire i telespettatori. Al posto di Orietta Berti e Sonia Bruganelli, voci squillanti di un’edizione frastornante, ci sarà come unica opinionista Cesara Buonamici, coinvolta nel progetto quasi ob torto collo. Lei stessa si è però detta entusiasta del progetto, come ha spiegato a Il Corriere della Sera: “Mi fa molto piacere, l’aspirazione di tutti i giornalisti è poter fare qualcosa di nuovo e vale lo stesso per me.

Mi piace l’idea di mettermi alla prova e sono davvero felice che l’azienda abbia mostrato questa considerazione verso di me offrendomi queesta opportunità. Come puoi dire di no dopo questo attestato di stima? Semplicemente non avrei potuto farlo, sono felice”.