Soleil Sorge, è finita con Carlo Domingo: parole durissime sull’ex fidanzato

Pare che non sia un buon momento, dal punto di vista sentimentale, per Soleil Sorge. L’ex gieffina, influencer e conduttrice televisiva ha infatti interrotto la sua relazione con Carlo Domingo, il fidanzato, con cui per anni ha vissuto una vita di coppia all’insegna della segretezza e della riservatezza.

Soleil Sorge, è finita con Carlo Domingo: le parole sulla fine della storia

È stato in occasione di un’intervista che Soleil Sorge ha spiegato che anche la sua ultima relazione sarebbe naufragata. Dal 2021 i due stavano insieme, anche se sono rare le foto di coppia: Carlo Domingo è un imprenditore siciliano nel campo dell’organizzazione eventi ed è molto riservato ed è stato l’unico amore di Soleil Sorge che è stato tenuto lontano dai riflettori.

Le precedenti storie di Soleil Sorge erano invece state molto chiacchierate: la prima, con Luca Onestini (conosciuto a Uomini e Donne) era finita su tutte le copertine, così come quella con Marco Cartasegna, con cui si era messa dopo la rottura con Onestini.

Soleil Sorge, chi è l’ormai ex fidanzato Carlo Domingo

Ora, dopo anni vissuti in una relazione lontana dalla cronaca rosa, sembra che le cose non siano andate affatto bene. Lo ha detto lei stessa a Novella 2000: “Non è un buon momento per me, l’ultima storia è stata una forte delusione.

Per il momento sono concentrata solo sul lavoro e sulle cose che mi fanno stare bene e che dipendono esclusivamente da me. Riverso tutto il mio amore verso me stessa e i miei amici sinceri”.