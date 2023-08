Nina Moric, asportato un seno per gravi motivi: la disperazione della showgirl, la situazione è critica

Nina Moric sta vivendo un periodo di grandissima difficoltà. L’ex showgirl, che da tempo è sparita dalla televisione e non ha nascosto in passato i suoi problemi di abuso della chirurgia e depressione, ora ha vissuto un terribile problema di salute che, oltre al dolore fisico, ha portato anche ad una nuova e triste consapevolezza, ovvero quella di avere pochissime persone accanto.

Nina Moric, seno asportato per una sepsi: cosa sta succedendo

Nina Moric ha avuto un grave problema che si è sistemato con l’asportazione del seno e di una protesi, ed ora la vede di fatto “mutilata”. “ “Mi hanno asportato il seno e la protesi.

Ora sono un’amazzone: sa, loro si tagliavano un seno per poter tirare meglio con l’arco” ha detto Nina Moric a Oggi, in una difficile intervista. “A maggio ho avuto un problema al seno. Un’infezione che è finita in sepsi” ha raccontato la showgirl: “Sono stata attaccata da un batterio, è spuntato come un nodulo che poi ha cominciato a espandersi. Sono andata in un ospedale milanese dove sono stati, diciamo così, negligenti. Mi hanno dato antibiotici, cose blande. Ma il male si è diffuso”.

Le cose, dopo un mese, erano drasticamente peggiorate: ”Dopo un mese, il mio seno era viola, una ‘bomba’ che mi dava dolori atroci.

Sono finita in codice rosso all’Humanitas. Ho rischiato, sono stata 20 giorni in ospedale”.

In ospedale, il dramma è stato rappresentato dalla solitudine: “Non è venuto nessuno a trovarmi, tranne un amico.

E ce n’era un altro che mi chiamava dagli Stati Uniti. Stop. Mi hanno abbandonata tutti. Non sto distribuendo colpe. Non punto il dito. Ma è da quasi cinque anni che non ho più gli affetti primari. I genitori, le sorelle, la famiglia. Ed è uno stacco definitivo. Mio figlio non è famiglia: è parte di me, siamo le due metà della luna, ce l’ho dentro.

Ma è tanto che non lo vedo”. Carlos Maria Corona, 21 anni, ha infatti un rapporto difficile con la madre, tra momenti di grande tensioni e intensi riavvicinamenti.