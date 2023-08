Oroscopo di Paolo Fox della settimana dal 7 al 13 agosto 2023: tutti i segni e le previsioni

Paolo Fox, come ogni settimana, ci racconta cosa succederà ai 12 segni zodiacali: alcuni di essi stanno per vivere un momento di grande spensieratezza.

Ariete

Sarà per voi l’ultima settimana in città, avete intenzione di godervi le ferie e nessuno ve lo può impedire. State attenti però a non esagerare con i bagordi, potreste stare molto male.

Toro

Impegnati come sempre anche nel periodo estivo, non dimenticate le buone abitudini e restate focalizzati sul vostro benessere. Nessuno potrà distogliervi dal raggiungimento dei vostri obiettivi.

Gemelli

Una settimana all’insegna della spensieratezza, volete solo godervi i primi giorni di ferie senza distrazioni o problemi, non fatevi infastidire da nessuno.

Cancro

L’amore sarà al centro della vostra settimana, le relazioni amorose procedono a gonfie vele e chi è single avrà modo di fare conoscenze davvero interessanti.

Leone

La conversazione si è spostata su temi che non vi competono più, infatti questa settimana dovrete cercare di risolvere i problemi che avete cercato di evitare per mesi.

Vergine

Impossibile non apprezzare il vostro impegno, c’è anche da dire però che avete altre intenzioni per i giorni a venire. Restate connessi con alcune delle nuove amicizie che avete stretto, potrebbero esserci risvolti interessanti.

Bilancia

Stanchi delle solite vacanze al mare, quest’etsate punterete sull’avventura e lo sport. Il vostro animo ribelle sembra venire fuori più prepotente che mai.

Scorpione

Vi godete il mare, la compagnia e il buon cibo, nulla vi può distrarre dai vostri interessi se non l’amore delle vostra vita che ha deciso di provocarvi problemi giusto nella vostra prima settimana di ferie.

Sagittario

Impegnati a concludere gli ultimi lavori di questa stagione, avete avuto modo di sistemare anche le prossime vacanze. Insomma, siete in dirittura d’arrivo e tutto sembra filare liscio.

Capricorno

In famiglia avrete modo di scoprire che ci sono dei piccoli problemi che nessuno ha voglia di risolvere.

Aquario

Non siete all’altezza della situazione amorosa che si sta prospettando all’orizzonte, ritiratevi prima che sia troppo tardi.

Pesci

Impegnatevi nella conquista del partner, potrebbero esserci delle novità davvero interessanti per voi.