Riconosci questa donna? È una famosissima conduttrice italiana, la critica senza senso di una vip

Le vediamo in televisione munite di make up e filtri, ma dal vivo possono essere molto diverse: una di loro ce l'ha voluto dimostrare...e mostrare.

Antonella Clerici qualche ora fa ha mostrato un’’immagine inedita di sé, molto lontana da quella patinata dei giornali e dei programmi televisivi che siamo abituati a vedere. In vacanza, in compagnia della figlia Maelle e del compagno Vittorio Garrone, la conduttrice televisiva di È sempre Mezzogiorno ha deciso di condividere sui social un primo piano che la mostra senza trucco e senza orpelli, restituendoci un’immagine di lei decisamente inedita.

Antonella Clerici sui social: “Senza filtri né trucco e parrucco”

Antonella Clerici si è mostrata in tutta la sua autenticità: “Per me la vera vacanza e’ cosi’.

Senza filtri senza trucco e parrucco senza tacchi ne’ vestiti eleganti ne’ movida.Con la famiglia, gli amici, i miei cani che amo. In una straordinaria semplicità…. sereno agosto a tutti”. Sono stati molti coloro che hanno apprezzato, soprattutto tra i vip: “Ecco, per me le donne vere sono queste” le ha scritto Rita Dalla Chiesa, mentre Elena Sofia Ricci ha commentato: “Meravigliosa creatura!”.

Qualcuno invece ha commentato in maniera molto dura, ed è subito spiccato il commento di Elenoire Ferruzzi, ex gieffina: “Un uomo”. La gieffina è stata ovviamente travolta dalle critiche per via del crudo commento, ma non ha incassato i colpi.

Anzi: ha voluto ribattere sul suo profilo, ed ha commentato: “Tutti a proteggere la signora Clerici (della quale non ve ne importa nulla e avrà riso) che a parere vostro essere paragonati a un uomo è un insulto, pensate che considerazione quindi avete degli uomini.

Tuttavia dove siete quando io ricevo migliaia di commenti denigranti, offensivi, lesivi, sulla mia persona e anche sulla mia famiglia dove siete voi? Dove sono i giornalisti? Ah ecco le regole valgono solo per voi? Io ovviamente devo stare zitta e subire giusto? Qualcuno ha detto che avrei dovuto chiedere scusa io non devo chiedere scusa proprio a nessuno!

E semmai lo farò quando tutta Italia lo farà con me. Elenoire Ferruzzi”.