Sandra Bullock perde il suo compagno di vita: morto Bryan Randall, soffriva di SLA da 3 anni

Bryan Randall, compagno di Sandra Bullock, è morto all’età di 57 anni, Da tempo, a quanto pare, soffriva di SLA ma aveva deciso di vivere la malattia con grande riservatezza e la sua famiglia aveva rispettato il suo volere.

Sandra Bullock, dopo numerosissime delusioni sentimentali, aveva trovato l’amore 8 anni fa, nel 2015, quando ad una festa di compleanno per il figlio aveva incontrato l’ex modello Bryan Randall. Da allora erano stati insieme ed avevano cresciuto i 3 figli due della Bullock ed una di Randall.

Oggi arriva il comunicato terribile da parte della famiglia: “È con grande tristezza che annunciamo che il 5 agosto Bryan Randall è morto pacificamente dopo una battaglia di tre anni contro la SLA.

Bryan ha scelto di mantenere privato il suo viaggio attraverso la malattia e tutti coloro che si sono presi cura di lui hanno fatto del loro meglio per onorare la sua richiesta. Siamo immensamente grati agli instancabili medici che hanno camminato con noi per tutto il decorso di questa malattia e alle straordinarie infermiere che sono diventate nostre coinquiline, spesso sacrificando le proprie famiglie per stare con le nostre”.

La famiglia ora vive un momento di terribile cordoglio: “In questo momento chiediamo privacy per vivere il nostro dolore e venire a patti con l’impossibile compito di dire addio a Bryan”.

Sandra Bullock ha sempre parlato di Randall come del grande amore della sua vita: “Ho trovato l’amore della mia vita.

Condividiamo due bellissimi bambini, anzi tre con la figlia maggiore di Randall, Skylar. È la cosa migliore di sempre” aveva detto anni fa a Red Table Talk, spiegando di non aver bisogno di sposarsi ed ufficializzare il legame. “È l’esempio che vorrei che i miei figli avessero.

Ho un compagno che è molto cristiano e ci sono due modi diversi di vedere le cose. Non sempre sono d’accordo con lui, e non sempre lui è d’accordo con me. Ma è un esempio anche quando io non sono d’accordo con lui”.