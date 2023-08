È morta l’attrice Antonella Lualdi: fu la donna più desiderata del cinema, tutto sul matrimonio con Franco Interlenghi

Il cinema italiano dice addio ad Antonietta De Pasquale, in arte Antonella Lualdi, uno dei volti più iconici del cinema italiano.

Antonella Lualdi e Franco Interlenghi, un amore lungo una vita

Antonella Lualdi aveva 92 anni e tra gli anni ’50 e ’60 è stata uno dei volti femminili più importanti dello spettacolo a livello nazionale. La sua carriera si è evoluta di pari passo con l’intensificarsi del legame con Franco Interlenghi, con cui ha lavorato molto spesso e con cui ha cresciuto le due figlie Antonellina e Stella. I due ebbero un rapporto travagliato, tanto da separarsi per poi tornare insieme negli ultimi anni di vita (Interlenghi morirà nel 2015).

Il loro amore è stato raccontato da Diego Verdegiglio in Io, Antonella, amata da Franco.

Prima dell’amore con Interlenghi, ad ogni modo, la Lualdi si era già fatta conoscere a teatro, a 19 anni, per poi approdare al cinema con titoli come Miracolo a Viggiù, Il Cappotto, Ha fatto 13 e La cieca di Sorrento. Tra i grandi del cinema che recitarono con lei c’è anche Vittorio Gassman, con cui lavorò in Un caso di coscienza e La Colonna di Traiano.

Lualdi ha vissuto la vera Dolce Vita degli anni ’50 e lo ha fatto proprio con Federico Fellini e Giulietta Masina, di cui lei e Interlenghi erano grandi amici.

Fu oggetto del desiderio di grandi uomini del tempo e divenne il sogno erotico di molti grazie ad un servizio a luci rosse su Playboy scattato da Angelo Frontoni.