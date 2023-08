Perla Vatiero, cosa le è successo dopo Temptation Island: “Non mi sento di farlo”, le parole di sconforto

Perla Vatiero è una delle protagoniste di Temptation Island che è uscita con il cuore più malconcio dal resort di Is Modus Relais. Mirko Brunetti, il suo fidanzato, è diventato ex nel giro di poche settimane e fa già coppia fissa con Greta Rossetti, la tentatrice a cui si era avvicinato: i due condividono vita e tatuaggi e sembrano inseparabili. Perla, che all’inizio sembrava essere il cuore di pietra dell’edizione, si è mostrata come “cuore sanguinante”.

Uscita da Temptation Island Perla Vatiero ha dovuto abbandonare la sua casa -nella quale conviveva con Brunetti- ed ha cominciato un’amicizia particolare con Igor, il tentatore a cui si era legata nel corso del programma, anche se secondo alcuni questa frequentazione non ha avuto una continuazione.

Nel corso di una chiacchierata nelle storie di Instagram, Perla Vatiero ha poi spiegato come il periodo sia tutt’altro che facile: “Sto riorganizzando la mia vita, non è stato semplice, non è ancora semplice. Ci tenevo tantissimo a ringraziarvi tutti per i tanti messaggi che mi state inviando, super positivi.

Per voi può sembrare poco, ma a me danno davvero tanta forza per affrontare le giornate e il lavoro. […] In molti mi chiedete di fare una box domande, ma devo essere sincera: al momento non me la sento. Penso che nella risposta uno debba esprimere la verità di quello che pensa, e al momento io non mi sento di espormi. Sto passando un periodo abbastanza complicato, quindi non mi sento di farlo”.

Mirko Brunetti al contrario sta vivendo un momento di grande gioia, sia per la relazione con Greta Rossetti, sia per il riavvicinamento con la madre, con la quale i rapporti da temo erano freddi.

È stato lui stesso a parlare di questo legame: “Con 21 giorni tutto quello che sembrava irrisolvibile di colpo è al suo posto. Sono andato a fondo nei miei pensieri smettendo di farmi domande ma cercando le risposte. Questa foto, questo abbraccio con la mia mamma racchiude tutti quei 21 giorni in cui volevo uscire migliore di come ero entrato. Non pensiamo a cosa sia successo tra noi ma ricominciamo da qui”.