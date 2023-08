Tiberio Timperi e la “frisella di Belen”: scoppia il caso tv, il video ormai virale

Dai 14 anni in su, tutti ridono sui doppi sensi. Timperi non fa eccezione e ne abbiamo avuto prova ieri, quando è partito un servizio su Belen Rodriguez.

Tiberio Timperi, evidentemente, è stanco. È agosto, tutti sono al mare e lui invece è a Unomattina Estate, con giacca e camicia, a cercare di capire come non annoiare un pubblico già annoiato. In un momento di disperazione ha però creato il caso dell’estate, con un attacco di ridarella che probabilmente passerà alla storia.

Tiberio Timperi in preda ad un attacco di risate: si ferma il programma

Dai 14 anni in su, tutti ridono sui doppi sensi. Timperi non fa eccezione e ne abbiamo avuto prova ieri, quando è partito un servizio su Belen Rodriguez e sul fatto -fondamentale nel panorama giornalistico italiano- che la Belén nazionale avesse definito su Instagram “frisella” una sorta di focaccia con tonno e pomodoro.

Il servizio era intitolato “la frisella di Belen” e Tiberio Timperi deve aver fatto un’associazione di idee inedito e inaspettato che lo ha fatto ridere in modo incontrollato, al punto da non riuscire a smettere. Il giornalista Domenico Marocchi, autore del galeotto titolo, si è dovuto fermare dal commentare la notizia per far smettere Timperi di ridere -ci è voluto un po’. La scena, diventata virale, ha divertito anche Belen che l’ha ricondivisa sui suoi social, ridendo a sua volta.

Guarda il video: