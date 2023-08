Oroscopo di Paolo Fox della settimana dal 14 al 20 agosto 2023: tutti i segni e le previsioni

Ecco l’oroscopo della settimana con le previsioni elaborate da Paolo Fox per tutti i segni nei caldissimi giorni che vanno dal 14 al 20 agosto.

Oroscopo Ariete

Per i nati dell’Ariete sarà una settimana con tanta stanchezza, anche per il molto movimento per cercare delle nuove occasioni lavorative. Per questi giorni è necessario cercare del relax e regalarsi alcuni momenti di ozio.

Oroscopo Toro

Settimana di calma piatta per i nati nel segno, con fine settimana abbastanza noioso. Il ritorno della Luna in fase favorevole porta ad una maggiore ricerca di armonia, specialmente all’interno delle mura domestiche.

Presenti anche momenti di svogliatezza.

Oroscopo Gemelli

Per i Gemelli sarà una settimana all’insegna dell’insicurezza, e dalla voglia di raggiungere la felicità. La posizione favorevole del pianeta Venere servirà per migliorare la situazione in amore, portando stabilità e comprensione con il partner.

Oroscopo Cancro

I nati nel segno in questa settimana devono prendere le distanze in quanto nel mese di settembre saranno attesi da sfide importanti. Sul loro cammino incontreranno ostacoli ma è importante non farsi abbattere e superarli.

Oroscopo Leone

I nati nel Leone in questa settimana potranno essere disturbati da ricordi del passato che riemergono.

Questo porterà nuovi dubbi e paure ma è necessario lasciare tutto alle spalle e non far crescere i rimpianti, specialmente in amore.

Oroscopo Vergine

Per i nati nella Vergine è tempo di mettere a punto i progetti, specialmente quelli a lungo termine, data la posizione favorevole degli astri. Ogni settore della vita deve essere esplorato, cercando di trovare un buon equilibrio.

Oroscopo Bilancia

In questa settimana ai nati nella Bilancia è richiesto di dare maggiore ascolto al proprio cuore ed eliminare ansie ed insicurezza, che potrebbero trascinare a fondo.

Attenzione a eliminare i dubbi anche in amore per non perdere le occasioni.

Oroscopo Scorpione

Settimana piena di avventure e di passione per i nati nello Scorpione. Per loro la possibilità di fare tanti nuovi incontri e grandi possibilità. L’importante è sfruttarle al meglio e non avere timore a lanciarsi, seguendo il proprio istinto.

Oroscopo Sagittario

Per i nati nel segno sarà una settimana all’insegna di forti emozioni e storie d’amore, grazie alla grande carica di ottimismo che li pervade.

Tutto garantisce il successo sia dal punto di vista dell’amore che quello del lavoro.

Oroscopo Capricorno

Per i nati nel segno la settimana porta la necessità assoluta di ascoltare e mettere da parte il proprio orgoglio. La Luna è favorevole e questo aiuta a fare delle verifiche. In amore attenzione a non avvicinarsi a partner già impegnati.

Oroscopo Acquario

Per i nati nell’Acquario sarà una settimana all’insegna degli stress lavorativi, con grandi pensieri relativi agli impegni in ufficio. Dal punto di vista sentimentale è bene non isolarsi a causa di questo stress, ed accettare l’aiuto proposto dal partner.

Oroscopo Pesci

I nati nel segno cercano di stare al centro dell’attenzione e sfruttare i successi più recenti ma devono anche essere pronti a rischiare in amore, anche se in alcune occasioni sarebbe meglio fermarsi e rilassarsi per non andare oltre il limite.