Giacomo Urtis e Fabrizio Corona si sposano, l’indiscrezione: le parole del chirurgo dei vip

C’è un mistero nel mondo del gossip: pare che Giacomo Urtis e Fabrizio Corona possano presto convolare a nozze. È Dagospia, ovviamente, a lanciare lo scoop che sa di follia ma potrebbe non esserlo: che tra il chirurgo dei vip ed il Re dei Paparazzi ci fosse stato in passato del tenero, si sapeva già ed i due si frequentano apparentemente come amici ancora oggi.

La notizia arriva da Porto Cervo, dove Giacomo Urtis ha piantato per qualche settimana le tende nell’hotel dei micro vip, ovvero il Poltu Qualtu: nello stesso hotel sono passati infatti molti ex gieffini, influenze e ovviamente Fabrizio Corona, che si è fatto vedere con Urtis (i due si sono anche fatti vedere in moto insieme in un video in cui il chirurgo urla “amore mio” all’orecchio dell’ex re dei paparazzi).

Fabrizio Corona, il rapporto con Giacomo Urtis

Dagospia riporta quella che parrebbe una confidenza di prima mano da parte del chirurgo, che per ora non è stata smentita: “Me l’ha chiesto oggi (…) Io sono innamorato. Spero che lui non lo faccia per business”.

In passato, a Belve, Francesca Fagnani aveva già indagato sul rapporto tra i due, ed aveva parlato chiaramente di un sentimento, forse non sopito: “Sicuramente ero invaghito di Fabrizio Corona.

Un ibrido tra amore e amicizia, nessuna competizione con Belen o Nina Moric perché quello che c’era tra me e Fabrizio era una cosa a parte… Può essere che qualche volta ci sia stata dell’intimità, ma insomma… cose nostre.

Ora ci sentiamo ancora tutti i giorni”.

Anche Corona non aveva mai negato una frequentazione passata con Urtis, come aveva ribadito al Peppy Night di Peppe Iodice: “Di serio non c’è stato nulla. Un assaggio? Assaggi io li ho dati a chiunque in passato. Sai che sono molto trasgressivo da quel punto di vista”.

C’è comunque chi non crede minimamente a questo matrimonio, come Alessandro Rosica: il gossiparo ha infatti pubblicato una story in cui smentisce tutto e conferma invece che Corona avrebbe una felice relazione con una giovane ragazza.