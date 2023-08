Clizia Incorvaia dice “no” alla proposta di matrimonio di Paolo Ciavarro: cosa è andato storto

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro stanno insieme dall’edizione 2022 del GF Vip: sono stati, come molti altri, sommersi dalle critiche alla loro uscita dal programma ma alla fine l’amore nel loro caso ha trionfato: i due non solo convivono molto felicemente ma hanno anche avuto un figlio, Gabriele, che oggi ha un anno e mezzo ed è il fratellino della piccola Nina, avuta dal matrimonio di Clizia Incorvaia con il cantante Francesco Sarcina.

Che Paolo Ciavarro avesse intenzione di ufficializzare il legame con un anello si poteva intuire da tempo, ma arriva inaspettato il rifiuto di lei alla proposta: ora ha spiegato il perché di questa scelta.

Clizia Incorvaia, perché finì il matrimonio con Francesco Sarcina: i tradimenti e la figlia Nina

Clizia Incorvaia, perché ha detto “no” alla proposta di Paolo Ciavarro

Clizia Incorvaia in realtà si vorrebbe sposare, ma lo vuole fare per bene. Il suo primo matrimonio, celebrato quando era già incinta della piccola Nina, ebbe luogo in Sicilia -gli Incorvaia sono originari di Porto Empedocle– e fu una cerimonia molto sentita: moltissimi gli ospiti tra cui tanti vip e ben due gli abiti della sposa.

A Gente, Clizia Incorvaia ha spiegato di voler avere un matrimonio in stile tradizionale, e che per questo avrebbe rifiutato la proposta di Ciavarro: “Un po’ di tempo fa mi ha detto: ‘Se vuoi ci sposiamo in Comune, solo noi due e la famiglia stretta.

Se accetti lo facciamo quando vuoi’. Ma io sinceramente non voglio rinunciare ad avere accanto tutti i nostri affetti, mia nonna Maria che vive in Sicilia, gli amici più cari. Alcuni giorni fa, in vacanza, ha iniziato a parlare dell’anello, per sondare i miei gusti”. Insomma, magari non arriverà una data, ma un diamante sì.

Clizia Incorvaia su Paolo Ciavarro: “Uomo raro”

Per il fidanzato Clizia Incorvaia ha comunque parole di grande amore e stima: “Paolo è un uomo raro: è intelligente, rispettoso, dolce, responsabile, fin troppo saggio per i suoi 31 anni.

Ed è un papà meraviglioso anche se un po’ apprensivo, ha mille premure per il piccolo.

Se lui è così, lo deve molto ai suoi genitori che l’hanno amato profondamente e gli hanno dato solide basi. Abbiamo gli stessi interessi e il medesimo concetto d’amore, di relazione e di famiglia, ingredienti essenziali perché un rapporto sia per sempre”.

Il matrimonio è comunque un impegno solo rimandato: lei stessa ha spiegato che tipo di nozze vuole, e sembra che i dettagli siano già stati definiti.

“Accadrà, chissà, magari in un mese di primavera” ha spiegato al settimanale: “Vorrei organizzare tutto con calma. Mi immagino un matrimonio nella campagna toscana, in una tenuta circondata dal verde, con un abito bianco in stile boho chic e una coroncina di fiori freschi tra i capelli. Sogno nozze semplici, senza orpelli, piene di verità, come il nostro amore”.