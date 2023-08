È morto Toto Cutugno, aveva 80 anni: le parole del manager dopo una lunga malattia

È morto Toto Cutugno, il grande cantautore italiano conosciuto in tutto il mondo per alcuni dei suoi grandi successi. Per molti icona dell’italianità, da anni si era ritirato a vita privata, ed era malato da tempo. Aveva 80 anni.

Toto Cutugno, l’annuncio della morte: la lunga malattia e le parole del manager

Toto Cutugno è morto circa due ore fa mentre era ricoverato all’ospedale San Raffaele a Milano. La morte è stata annunciata dal suo manager, Danilo Mancuso, che ha spiegato come la malattia di cui soffriva da tempo si fosse aggravata negli ultimi mesi.

Negli anni ’70 e ’80 il successo di Toto Cutugno era esploso anche grazie alla sua partecipazione al Festival di Sanremo per ben 15 volte (vinse però solo una volta).

Divenne famoso a livello internazionale con la canzone L’italiano, che a Sanremo non vinse ma divenne l’emblema di un certo stile italiano e comparve spesso nelle produzioni hollywoodiane.