Antonella Fiordelisi dice tutto: com’è finita con Edoardo Donnamaria, la famosa lite via chat

Sembravano la coppia più passionale e coinvolta del Grande Fratello Vip 2023, e invece la loro relazione fuori dalla casa del GF Vip -dove comunque la litigata era all’ordine del giorno- è naufragata nel giro di pochi mesi.

Se finora però sembrava che i due volessero, più o meno riuscendoci, tenere i panni sporchi tra le mura di casa, stanotte non è andata così. Uno scambio di feroci messaggi ha infatti intrattenuto i fandom di Twitter.

Antonella Fiordelisi, la rabbia nei confronti dell’ex fidanzato

Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria, nella casa del GF Vip, sono stati insieme dal primo momento ma hanno sempre avuto un rapporto conflittuale.

Usciti dal reality -lui prima, espulso dopo un comportamento poco corretto proprio nei confronti della ragazza- i due sembravano aver trovato un equilibrio, ma varie liti sembra abbiano portato il rapporto ad incrinarsi ed ora i due non si parlano (anche se lui spesso condivide canzoni strappalacrime sugli amori perduti che tengono vive le speranze dei fandom).

Antonella Fiordelisi è presa molto spesso di mira dagli hater e d’altra parte, sono i fan della coppia a non mollarla, ricordandole tramite video quanto sarebbe in suo dovere recuperare questa storia.

A quanto pare la misura è colma in quanto ieri sera, sotto un video, ha commentato -e poi cancellato: “È la persona che mi ha fatto sentire più sola e sbagliata in tutta la mia vita, quindi non mi sembra il caso”, mandando in fumo le flebili speranze dei fandom. Lui, che deve aver mal digerito la frase, ha replicato commentando con la frase “Grande, grandissima verità” un vecchio post di Sonia Bruganelli, che diceva: “Il rispetto post relazione è una cosa che ti fa capire con chi stavi veramente“.

Antonella Fiordelisi a quel punto è esplosa, commentando a sua volta: “Il rispetto durante la relazione credo sia ancora più importante.

E visto che ogni volta fai sempre pensare cose non vere attraverso i social, perché ti piace illudere le persone, ti do il permesso di pubblicare l’ultima nostra chat del 28 luglio”.

Mentre tutti si scervellavano su cosa ci potesse essere in questa chat, la Fiordelisi ha aggiunto il carico scrivendo sotto ad un altro post: “Si è fatto vedere a Ravenna (dove i due sono apparsi insieme per l’ultima vota e parevano piuttosto affiatati, ndr) solo perché era un evento di coppia. Poi è scappato subito a Roma e non si è più fatto sentire fino a quando non l’ho chiamato io per andare a Filicudi.

Mi ha detto di no e che non vuole stare con me. Poi parla di post relazione? Buona sì, fessa no”.

Tutti i commenti di lei sono stati poi cancellati: è noto che la modella starebbe cercando di esporre meno il suo privato sui social e forse stavolta le è semplicemente finita la pazienza ed ha reagito in modo sbagliato.