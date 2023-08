Raz Degan, la verità sul suo passato: tutto sul rapporto con Paola Barale

Raz Degan deve buona parte della propria fama a un insieme di spot pubblicitari che hanno catalizzato l'attenzione del pubblico italiano a metà anni Novanta e per la tormentata storia d'amore con Paola Barale.

Che fine ha fatto Raz Degan? Il modello e attore proveniente da Israele è stato molto chiacchierato negli scorsi anni per diverse ragioni. Spesso è balzato agli onori della cronaca per le sue storie di gossip, tra le quali spicca un amore turbolento con la show girl italiana Paola Barale. Scopriamo insieme cosa sta facendo e quali sono state le sue esperienze più recenti nel mondo dello spettacolo.

La grande fama nello showbiz in Italia

Ancora oggi, Raz Degan deve buona parte della propria fama a un insieme di spot pubblicitari che hanno catalizzato l’attenzione del pubblico italiano a metà anni Novanta.

Indimenticabile la sua performance per l’amaro Jägermeister e il suo iconico Sono fatti miei. Ciò gli ha aperto le porte del mondo del cinema, seppur con produzioni non proprio memorabili in Italia e Stati Uniti. La relazione con Paola Barale è durata dal 2002 al 2015, seppur a fasi alterne.

Il ritorno grazie ai reality show

In tempi recenti, l’israeliano ha cercato di tornare nello spettacolo grazie alla partecipazione ad alcuni reality show. Nel 2010 è stato tra i protagonisti del talent di Rai 1 Ballando con le Stelle, per poi condurre Mistero su Italia 1 insieme a Daniele Bossari e Marco Berry.

Quindi, nel 2017, ha preso parte alla dodicesima edizione de L’isola dei famosi ed è riuscita a vincerla grazie alla sua capacità di resistere a ogni prova di sopravvivenza.

Poteva essere il suo grande ritorno in TV, ma non è stato così.

Cosa fa oggi Raz Degan

Oggi il buon Raz ha scelto di stare alla larga dai riflettori. L’ormai ex modello ha scelto di prediligere la sua vena spirituale e vive nel più totale silenzio nella valle d’Itria, nei pressi dei meravigliosi trulli pugliesi. Nel frattempo, effettua ritratti di paesaggi stupendi e li pubblica sul proprio profilo social. Ama fare il fotografo e godersi la serenità della sua vita agiata.

E sembra non avere alcuna intenzione di tornare a lavorare nel settore dello spettacolo.