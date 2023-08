Beatrice Luzzi, chi è la concorrente del Grande Fratello 2023: fa un lavoro completamente nuovo

Il Grande Fratello Vip è ormai alle porte e a poco a poco si sta definendo il cast del reality show più famoso d’Italia. Dopo Alex Schwazer, il secondo personaggio annunciato per entrare a far parte della celebre casa è Beatrice Luzzi, attrice romana sulla cresta dell’onda da diversi anni. Diamo un’occhiata al percorso professionale e personale di una valida interprete televisiva, teatrale e cinematografica.

Le origini di Beatrice Luzzi

Nata a Roma il 14 novembre 1970, Beatrice Luzzi si è diplomata presso il Liceo Terenzio Mamiani e laureata in Scienze Politiche presso la Sapienza. Dopo due anni di studio a Bruxelles, imprime una svolta importante al proprio percorso professionale e inizia a cimentarsi in qualità di attrice.

Prende parte agli spettacoli teatrali Più giallo di così e È soltanto una questione di tempo, ma la vera svolta arriva nel 1999 quando viene scritturata per la soap opera Vivere, in onda su Canale 5.

La consacrazione nello spettacolo

Nonostante sia rimasta nella serie televisiva per soli due anni, il ruolo di Eva Bonelli da lei interpretato entra nell’immaginario collettivo degli italiani. Partecipa a varie fiction di successo, tra le quali spiccano Il Maresciallo Rocca, Don Matteo e I Cesaroni, per poi diventare anche conduttrice su Rai Uno di Linea Verde.

Importante è anche il suo ruolo nel film Travolti dal destino, diretto da Guy Ritchie e interpretato da Madonna e Adriano Giannini.

Cosa fa oggi Beatrice Luzzi

Oggi Beatrice Luzzi non si fa vedere molto nel mondo dello spettacolo, ma non si ferma un attimo. Infatti, lavora come autrice per il game show di Rai Uno L’eredità, attualmente condotto da Flavio Insinna. Può essere considerata come una vera e propria artista a tutto tondo, abile anche in qualità di consulente di comunicazione. Il conduttore Alfonso Signorini l’ha scelta per l’ottava edizione del Grande Fratello Vip, che avrà inizio su Canale 5 il prossimo 11 settembre.