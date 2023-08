Giampiero Mughini, cosa fa oggi il concorrente del prossimo Grande Fratello: dove vive e la sua vita privata

Il giornalista e scrittore Giampiero Mughini sarà ufficialmente tra i protagonisti del Grande Fratello Vip, giunto alla sua ottava edizione. Il reality show di Canale 5 vedrà quindi la presenza di un personaggio molto chiacchierato nel mondo dello spettacolo, spesso sotto gli occhi dei riflettori per un insieme di atteggiamenti sopra le righe. Scopriamo insieme chi è e quali sono state le tappe essenziali della sua carriera professionale.

L’avvio del percorso di Giampiero Mughini

Nato a Catania il 16 aprile nel 1941, Giampiero Mughini si laurea presso l’Università La Sapienza di Roma e intraprende la carriera da giornalista.

Fonda la rivista di sinistra Giovane Critica, fino a lavorare per Paese Sera e fondare il quotidiano Il Manifesto. Agli inizi degli anni Ottanta, decide di lasciar stare il mondo politico e si dirige verso il settore televisivo e la scrittura, con 43 libri realizzati e partecipazioni a una serie infinita di programmi.

La carriera televisiva dello scrittore siciliano

Giampiero Mughini intraprende quindi un percorso televisivo che si rivelerà ricco di soddisfazioni. In particolare, il suo volto è legato al calcio grazie al suo forte tifo per la Juventus. Da L’appello del martedì a Controcampo, passando per le recenti apparizioni a Tiki Taka – Il calcio è il nostro gioco, Mughini è sempre in prima linea per difendere la Vecchia Signora.

Nel frattempo, prende spesso parte anche a Maurizio Costanzo Show, Estate in diretta e Stasera Italia.

La scelta di cimentarsi con il Grande Fratello Vip

Sposato con Michela Pandolfi da diversi anni e residente a Roma, Giampiero Mughini ha in realtà già preso parte a un reality show. Stiamo parlando di Ballando con le stelle, talent condotto da Milly Carlucci nel quale si è cimentato come ballerino. Ora il giornalista, radiato dall’Ordine del Lazio e diventato freelance, è stato scelto per il Grande Fratello Vip 2023 dal conduttore Alfonso Signorini.

Si tratta del terzo annuncio ufficiale, dopo quelli dell’atleta Alex Schwazer e dell’attrice e autrice Beatrice Luzzi. Chi saranno i prossimi?