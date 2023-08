Oroscopo di Paolo Fox del mese di settembre: amore in arrivo per tre segni, cosa sta per succedere

Come sarà l'oroscopo del mese di settembre per quanto riguarda tutti e dodici i segni zodiacali? L'esperto Paolo Fox ha espresso una serie di consigli e previsioni.

Ariete

Dopo la fine dell’estate, l’amore può riservare numerose sorprese. Mantenete la calma per superare momenti difficili, sapendo che la fortuna è dalla vostra parte. Il lavoro è frenetico, ma non disperatevi.

Toro

Avete intenzione di mettere i puntini sulle i nelle vostre vicende sentimentali, e fate bene. Lavorate con serenità e gestite al meglio ogni circostanza, mandando via ogni compromesso.

Gemelli

Tendete a sentirvi troppo nervosi a causa di una luna storta e fate fatica a mantenere il vostro equilibrio.

Gli astri non sono dalla vostra parte e dovete stare attenti a non essere troppo impulsivi. È il momento di una svolta.

Cancro

Dimostrate che sapere dare fiato ai vostri desideri. Invece di soffermarvi su ciò che non va, muovetevi. Se un nuovo amore bussa alla vostra porta, immergetevi senza paura.

Leone

Vi sentite energici e sicuri dei vostri mezzi, finalmente. Ogni cosa va per il verso giusto, sia nel lavoro che nell’amore. Se siete single, la passione può arrivare da un momento all’altro.

Vergine

L’amore è pronto a trionfare.

Non lasciate i vostri sentimenti sopiti e state attenti al lavoro che può riservarvi molte sorprese. Siate decisi, dato che Venere è dalla vostra parte.

Bilancia

Dovete trovare il giusto compromesso tra amore e lavoro. Avvicinatevi alle persone alle quali tenete e pensate al vostro futuro. Siate ambiziosi e fate l’ultimo step verso il successo.

Scorpione

Agite con positività, ma state attenti ad alcune situazioni controverse. Se qualcuno vuole aiutarvi, non fatevi problemi perché siete i primi a farlo sempre con gli altri. Dovete volervi più bene.

Sagittario

Ultimamente l’amore vi ha messo in difficoltà, ma siete forti molto più di quanto lo pensiate.

È tutto più facile rispetto al solito, non lasciatevi andare all’inquietudine. Bene il lavoro.

Capricorno

Forse c’è un po’ di disordine, ma sappiate che i momenti belli stanno per arrivare. Siate sempre ottimisti, dato che l’amore vero è dietro l’angolo. Non abbiate fretta per superare ogni problematica.

Acquario

Sembra che vada tutto male, ma buona parte delle cose succede a causa della vostra insicurezza. Non guardatevi indietro e sorridete alla vita, evitando qualsiasi impulsività.

Pesci

L’amore vi ha un po’ logorato, ma chiarirvi con il vostro partner può solo farvi bene.

Non esagerate con il lavoro ed eliminate qualsiasi stress o nervosismo, talvolta ripartendo da zero.