La nuova variante Pirola è già diffusa in almeno 11 Paesi, non solo in Europa. Nel Regno Unito, il servizio sanitario ha deciso di anticipare di quasi un mese la campagna di vaccinazione. Questo per evitare che una nuova importante ondata di contagi possa intasare gli ospedali. La variante Pirola (BA.2.86) è una forma altamente mutata di Sars-Cov-2. Quali sono i rischi legati al contagio da questa nuova mutazione del virus?

Covid, cos’è la nuova variante Pirola

Le ricerche effettuate recentemente in Cina e in Svezia mostrano che la variante BA.2.86 appare molto diversa al nostro sistema immunitario rispetto alle varianti precedenti, precisa Fanpage.

La mutazione del virus preoccupa perché sembra che questa variante sia in grado di eludere le nostre difese immunitarie, scavalcando gli anticorpi derivanti dalla vaccinazione o da una recente infezione. D’altro canto, l’aspetto positivo è che la variante Pirola risulta essere il 60% meno contagiosa di Omicron. Proprio per questo motivo non c’è alcun allarme a livello sanitario al momento.

I sintomi della variante Pirola

È ancora presto per definire i sintomi specifici di Pirola, visto che i contagi da questa nuova variante sono ancora pochi.

Tuttavia, in linea generale, il Covid, a prescindere dalla mutazione, può presentare una serie di sintomi quali febbre alta, brividi, tosse persistente, perdita o alterazione dell’olfatto e del gusto, mal di testa, stanchezza e mal di gola.

Perché i casi di Covid stanno aumentando in Italia

In Europa, i contagi da coronavirus stanno aumentando considerevolmente, anche se al momento siamo ben lontano dal parlare di emergenza sanitaria. Anche nel nostro Paese il numero di nuovi casi di Covid sta rapidamente crescendo: da inizio a fine agosto i casi sono aumentati del 30%. Ma a cosa è dovuta la crescita dei contagi?

Non alla variante Pirola, che, come abbiamo detto in precedenza, non è altamente contagiosa. Al momento in Italia, la variante più diffusa è ancora Omicron con le sue sotto varianti.