La variante Pirola sta preoccupando il mondo intero. Gli Stai Uniti sono già corsi ai ripari, reintroducendo l’obbligo dell’uso delle mascherine. I contagi e i ricoveri, secondo i dati dei centri medici federali, solo a New York sono aumentati di più del 200 per cento. L’allarme però, non riguarda solo i territori oltre oceano ma […]

La variante Pirola sta preoccupando il mondo intero. Gli Stai Uniti sono già corsi ai ripari, reintroducendo l’obbligo dell’uso delle mascherine. I contagi e i ricoveri, secondo i dati dei centri medici federali, solo a New York sono aumentati di più del 200 per cento. L’allarme però, non riguarda solo i territori oltre oceano ma anche l’Europa. La situazione è già grave in Italia, risultato il secondo Paese per numero di nuovi infetti. In quattro settimane i contagi sono aumentati dell’81%. Cosa succederà? L’aumento dei casi di Covid porterà alla reintroduzione delle mascherine obbligatorie?

Covid, tornano le mascherine obbligatorie?

L’opinione degli esperti

Alcuni medici italiani sono convinti che l’uso della mascherina sia necessario per limitare la diffusione del virus. E pensa che sarebbe una buona idea reintrodurle anche l’immunologo Anthony Fauci, soprattutto “alla vigilia della stagione autunno-invernale in cui i virus respiratori si espandono. Sono preoccupato. E non parlo di nuovi obblighi, ma dell’opportunità a fronte di un aumento dei casi di nuovi contagi di tornare ad indossare le mascherine, in quanto i più vulnerabili restano a rischio di forme della malattia più gravi”, ha affermato l’esperto.

Il governo seguirà l’esempio degli Stati Uniti, come auspica Fauci? Difficile. Soltanto poche settimane fa, c’è stato un allentamento delle misure anti-contagio ancora in vigore come la fine dell’obbligo di isolamento per le persone positive al Covid.

I casi sono aumentati, è utile reintrodurre le mascherine?

Secondo l’assessore al Welfare di Regione Lombardia Guido Bertolaso è bene utilizzare il dispositivo di protezione anche dove non vige l’obbligo “soprattutto in Pronto soccorso e negli ambulatori dedicati a pazienti fragili”, riporta Ansa.

Della stessa opinione è anche il virologo Fabrizio Pregliasco, direttore sanitario dell’ospedale Galeazzi di Milano. “Qualche precauzione è necessaria: facciamo il tampone agli anziani, cerchiamo di indossare la mascherina almeno in pubblico, nei luoghi affollati, anche se mi rendo conto che oggi, rispetto ad essa, c’è un rifiuto generalizzato”, ha sottolineato il medico. Quindi la raccomandazione è più che altro per i soggetti fragili. Si parla comunque di libera scelta personale e non di obbligo.