Giovedì 6 settembre 2023, Angelo Reina commesso un brutale omicidio in provincia di Trapani: l’uomo ha ucciso l’ex compagna Marisa Leo: quella sera aveva un piano ben preciso. Successivamente, l’uomo si è tolto la vita sparandosi un colpo alla testa. La tragedia è avvenuta in contrada Farla al confine tra Mazara e Marsala. Angelo avrebbe utilizzato la figlia di 3 anni per trarre in inganno Marisa e compiere il gesto orribile.

Omicidio di Trapani, il piano di Angelo Reina per uccidere Marisa Leo

Angelo Reina aveva pianificato l’omicidio dell’ex compagna. Su La Repubblica si legge la ricostruzione delle ultime ore prima dell’omicidio di Marisa Leo.

L’uomo l’avrebbe chiamata al telefono dandole appuntamento: “Vieni a prendere la bambina in azienda da me, intorno alle cinque e mezza”. Lei quindi si è recata da lui ma Reina non aveva la figlia con sé ma una carabina calibro 22 con la quale ha compiuto il delitto. L’uomo ha fatto fuoco tre volte per uccidere la sua ex compagna. Qualche ora dopo, Reina si è suicidato.

Il rapporto tra Marisa e Angelo, cosa faceva lui

La storia tra i due era durata dal 2016 al 2019 ed era terminata dopo la nascita della figlia. Nel 2020, Marisa Leo aveva denunciato Reina per stalking e per violazione degli obblighi di assistenza familiare.

“Mi controlla, mi pedina, mi ha aggredito in strada, mi ha mandato un sms che dice: ‘Se non torni con me, mi ammazzo’.

E pure un altro: ‘Se non torniamo insieme sistemo la cosa a modo mio’”, aveva testimoniato la donna. Marisa Leo aveva raccontato che Reina era ossessionato, tanto da farla pedinare da un investigatore privato.

Poi a maggio del 2022, Marisa aveva ritirato la querela: voleva provare a far funzionare le cose con il padre della bambina. Tuttavia le cose non sono andate come sperava e i due si sono nuovamente lasciati.

Anche se Reina, a quanto pare, non lo ha mai accettato.