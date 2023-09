Una forte scossa di terremoto si è verificata tra Napoli e Pozzuoli alle ore 19:45 di ieri, giovedì 7 settembre 2023 ed è stato ripreso in diretta Tv. La zona dei Campi Flegrei è stata colpita spesso dai terremoti dal 2012 a questa parte. La scossa di ieri sera è stata la più forte negli ultimi 10 anni tanto […]

Una forte scossa di terremoto si è verificata tra Napoli e Pozzuoli alle ore 19:45 di ieri, giovedì 7 settembre 2023 ed è stato ripreso in diretta Tv. La zona dei Campi Flegrei è stata colpita spesso dai terremoti dal 2012 a questa parte. La scossa di ieri sera è stata la più forte negli ultimi 10 anni tanto che i residenti sono usciti subito dalle loro dimore impauriti. Il fenomeno ha colpito Napoli proprio mentre andava in onda l’edizione serale del telegiornale. Come ha reagito il giornalista?

Terremoto a Napoli, la scossa ripresa in diretta Tv: il video

Mentre il giornalista stava raccontando i fatti di cronaca del giorno si è visto il terremoto durante la diretta.

Il giornalista ha fatto una pausa annunciando che il tremore era dovuto ad un forte sisma. Durante la diretta si vede il mezzo busto che spiega che è tutto ok in studio, come emerge dal video, condiviso qui sotto dal sito business.

Terremoto a Napoli, la fuga dal cinema

È scoppiato il panico tra i clienti del cinema “The Space” a Napoli, dove al momento della scossa erano in corso diverse proiezioni.

Gli spettatori hanno sentito la scossa ed è scoppiato il panico e la corsa verso l’uscita. Non ci sono ancora notizie su eventuali feriti o danni all’interno della struttura, anche se le persone all’interno della struttura devono aver preso un bello spavento.