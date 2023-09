I sondaggi politici di Ipsos del 9 settembre 2023 registrano un calo del consenso per Giorgia Meloni. Un calo che può essere ricondotto al caro vita, sentito molto dalle famiglie italiane. Ma non solo. Contraddittorie le parole della premier sul superbonus, che prima sembrava essere un ottimo investimento e poi si è rivelato essere un grande […]

I sondaggi politici di Ipsos del 9 settembre 2023 registrano un calo del consenso per Giorgia Meloni. Un calo che può essere ricondotto al caro vita, sentito molto dalle famiglie italiane. Ma non solo. Contraddittorie le parole della premier sul superbonus, che prima sembrava essere un ottimo investimento e poi si è rivelato essere un grande peso per le casse dello stato, che ora dovrà compensare in qualche modo. Non mancano anche questioni legate all’opinione pubblica come quella legata al commento di Andrea Giambruno, compagno della Meloni, sullo stupro di Palermo. Una serie di fattori che non convincono gli elettori e che hanno bisogno di vedere misure concrete del governo contro i problemi che stanno più a cuore al momento agli italiani.

Sondaggi politici 9 settembre 2023, calo di consensi per Giorgia Meloni

Si mette male sia per la premier che per il governo. Per la prima volta, la premier riceve più giudizi negativi che positivi (46% contro 44%), mentre il governo 47 contro 42%. L’indice di gradimento della premier, che a luglio era a quota 52, ora è a 49. I partiti del centrodestra perdono qualche punto percentuale. FdI è al 30,2% mentre la Lega approda a quota 8,1% perdendo lo 0,3%.

Questo calo è compensato dalla crescita di Forza Italia, che recupera lo 0,6% e si porta a 6,6%.

Il Pd cresce dello 0,2% e arriva al 19,5%. Al terzo posto, il Movimento 5 Stelle resta stabile al 16,4%. Mentre Italia Viva di Matteo Renzi è al 3,3% (in crescita dello 0,3%) e Azione al 3,5% (-0,4%). Positiva la valutazione di Antonio Tajani (FI) e Giuseppe Conte (M5S) in parimerito con 31. Stabili invece Salvini e Schlein al terzo e al quarto posto. Seguono gli altri. Questi i numeri del sondaggio, riportati su Il Corriere della Sera.