Un agghiacciante episodio di violenza è avvenuto nella notte tra sabato e domenica in un piccolo giardino vicino al Naviglio Grande di Milano. Una giovane diciottenne ha denunciato alla polizia di aver subito un’aggressione sessuale da parte di uno sconosciuto. Gli agenti sono intervenuti alle 6.45 di domenica mattina, sull’Alzaia Naviglio Grande, dopo una segnalazione. […]

Un agghiacciante episodio di violenza è avvenuto nella notte tra sabato e domenica in un piccolo giardino vicino al Naviglio Grande di Milano. Una giovane diciottenne ha denunciato alla polizia di aver subito un’aggressione sessuale da parte di uno sconosciuto.

Gli agenti sono intervenuti alle 6.45 di domenica mattina, sull’Alzaia Naviglio Grande, dopo una segnalazione. Sul posto, hanno trovato una giovane di origini sudamericane in forte stato di alterazione alcolica. La ragazza stava avendo una colluttazione con un giovane, coetaneo, di origini egiziane.

La vittima ha raccontato agli agenti di aver trascorso la serata assieme al fratello, con il quale aveva bevuto e discusso.

Dopo una litigata, il fratello si sarebbe allontanato, lasciandola sola. Sarebbe stato in questo frangente che uno sconosciuto l’avrebbe aggredita, costringendola ad un rapporto sessuale nei giardinetti adiacenti al Naviglio.

Fortunatamente, gli agenti del commissariato Ticinese sono riusciti a fermare il presunto aggressore che era ancora nelle vicinanze. Nonostante non avesse precedenti, l’uomo è stato denunciato a piede libero, come deciso dal pm di turno, e si trova ora in attesa degli esiti degli esami forensi.

La giovane è stata trasportata d’urgenza alla clinica Mangiagalli, dove i medici stanno effettuando ulteriori accertamenti. Intanto, la polizia prosegue nelle indagini, visionando le immagini delle telecamere della zona, al fine di ricostruire la dinamica dell’accaduto e confermare la versione fornita dalla vittima.