Ancora terrore a Caivano, notte da incubo

Poco prima della mezzanotte di ieri, domenica 10 settembre 2023, a Caivano si è consumato un raid con colpi d’arma da fuoco: 19 spari hanno terrorizzato il quartiere. Ancora criminalità nella località in provincia di Napoli, protagonista di un recente e atroce fatto di cronaca: lo stupro di due ragazzine al Parco Verde. A denunciare la pesante situazione nel paese campano, don Maurizio Patriciello.

Caivano, 19 spari nella notte: le parole di Don Patriciello

’’Notte insonne. Notte da incubi. Gli uomini con il mitra sono scappati. Ritorneranno. È certo. Nessuno sa dire quando ma ritorneranno. Intanto si vive nel terrore.

Abbraccio tutti. I bambini e i vecchi. I giovani e i malati. Un abbraccio grande agli uomini e alle donne delle forze dell’ordine. Stamattina si ricomincia. Siamo stanchi. Sfiniti. Ma dobbiamo raccogliere le forze. Signore, donaci la forza di non mollare. Di non arrenderci. Di non scappare. Allontana da noi la paura che ci paralizza. E moltiplica la speranza.

Resta con noi, Signore. Resta con noi’’. Questo il messaggio di padre Maurizio Patriciello su Facebook, come riporta Il sole 24 ore.

I carabinieri sono intervenuti in Viale delle Margherite a Caivano, dopo che sono stati sparati 19 colpi d’arma da fuoco.

Sul posto sono stati trovati 21 bossoli di vario calibro. Fortunatamente non ci sono feriti. I militari stanno al lavoro per ricostruire la vicenda.