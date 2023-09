Un tragico incidente si è verificato a Cagliari nella notte tra sabato 9 e domenica 10 settembre 2023. Quattro giovani di età compresa tra i 19 e i 24 anni hanno perso la vita dopo che la Ford Fiesta dove viaggiavano in sei, si è schiantata e ribaltata. I due sopravvissuti si trovano in ospedale, […]

Chi erano le vittime dell’incidente

Hanno perso la vita durante l’incidente stradale avvenuto attorno alle 5 di mattina di ieri, Najibe Lavinia Zaher, una ragazza di 19 anni, Alessandro Francesco Sanna, anche lui 19enne, Giorgia Banchero, 24 anni e il 20enne Simone Picci.

I ragazzi erano di ritorno da una serata in giro per locali quando, secondo le prime ipotesi, l’auto nella quale viaggiavano si sarebbe schiantata a tutta velocità lungo viale Marconi, un lungo stradone che costeggia lo Stagno di Molentargius.

Najibe Zaher si era appena diplomata ed era pronta ad iscriversi all’università, indecisa tra Medicina o Farmacia, la stessa frequentata dal papà. In un post sui social, il sindaco di Selargius, Gigi Concu, ha espresso le sue condoglianze per “la concittadina Najibe, figlia del nostro consigliere comunale Omar Zaher”.

Omar, di origini palestinesi si era laureato in Farmacia e si era sposato con una sarda. Oltre alla sua professione, Omar è stato consigliere provinciale e più volte eletto in Comune.

Alla guida dell’auto c’era Alessandro Sanna, che giocava come esterno destro in prima categoria nella squadra del Frassinetti Elmas. Il ragazzo aveva finito quest’anno l’esperienza nel calcio, fanno sapere alcuni compagni. Il padre aveva in mente di aprire un’impresa per aiutare i figli.

“Era un ragazzo esuberante, vivace”, raccontano.

Giorgia Banchero era legatissima alla sua famiglia. La ventenne postò sul suo profilo una foto di copertina il 30 luglio 2016 e da allora l’immagine è rimasta sempre la stessa, fa sapere Il Messaggero.

Una dedica ai suoi adorati nonni: la foto ritrae le mani congiunte di un bimbo e un anziano. “L’amore dei nonni non si dimentica mai”, scrive. La ragazza adorava anche il fratello. E anche a lui ha dedicato parole d’affetto. “Così uguale a me due gocce d’acqua. Ti prometto che prima o poi recupereremo tutto il tempo perso”.

La drammatica storia di Simone Picci, morto nell’incidente a Cagliari

Simone Picci soltanto qualche mese fa, era miracolosamente sopravvissuto a un altro incidente stradale. Lo scorso 14 gennaio, si trovava a bordo di una Smart insieme al coetaneo Nicola Columbu, che morì dopo 19 giorni di coma. Quella di Simone, non è stata una vita facile. Suo padre Sergio venne ucciso nel 2016, quando aveva 47 anni. L’uomo discusse con uno straniero e i due si incontrarono per risolvere la faccenda. Quel giorno però, lo straniero gli sparò un colpo al volto che uccise Sergio.