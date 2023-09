Secondo quanto riporta un’indiscrezione clamorosa lanciata dal quotidiano Il Giornale, la Juventus starebbe per essere messo in vendita. Il club bianconero è sempre appartenuto alla famiglia Agnelli. 100 anni fa, il 24 luglio 1923 Edoardo Agnelli, figlio di Giovanni fondatore della Fiat e papà dell’Avvocato, divenne presidente. E secondo l’indiscrezione, la decisione di vendere la società […]

Secondo quanto riporta un’indiscrezione clamorosa lanciata dal quotidiano Il Giornale, la Juventus starebbe per essere messo in vendita. Il club bianconero è sempre appartenuto alla famiglia Agnelli. 100 anni fa, il 24 luglio 1923 Edoardo Agnelli, figlio di Giovanni fondatore della Fiat e papà dell’Avvocato, divenne presidente. E secondo l’indiscrezione, la decisione di vendere la società sarebbe dovuta ad un bilancio in rosso non più sostenibile.

Juventus, in vendita il club bianconero?

“Chiusura di un’epoca? Tramonto di una dinastia? Oggi la Juventus è in manifesta crisi. Al centro di vicende giudiziarie, con l’ex presidente traferitosi in Olanda e il club sull’orlo del collasso, un bilancio devastato, tra perdite e debiti, con la prospettiva, sollecitata dalla stessa famiglia, dopo un’opera di bonifica contabile, di essere messa sul mercato, destinata a nuovi investitori e nuova proprietà.

La fine di un’epoca, l’inizio di un’altra, lontano da Torino”, si legge su Il Giornale. Sembra che la causa della volontà di vendere la società siano le troppe perdite registrate negli ultimi anni.

La condizione economica attuale della società avrebbe bisogno di ristabilire un certo equilibrio. Una volta raggiunto, si potrebbe mettere sul mercato la società al valore di 1,5 miliardi.

Un’impresa definita “non facile, ma non più impossibile”.

La smentita

“Le ipotesi ventilate da un quotidiano sulla cessione della Juventus sono destituite di ogni fondamento”, ha fatto subito sapere un portavoce di Exor, la holding della famiglia Agnelli che controlla la società bianconera. Exor detiene il 63,8% delle azioni della Juventus, che ha un valore di circa 800 milioni in Borsa. Che la società fosse in crisi da tempo era risaputo. Tuttavia sembra che al momento la famiglia Agnelli non abbia in mente la vendita.