Il proprietario del ristorante Evo di Alberobello ha chiesto pubblicamente scusa per uno scontrino sbagliato, ma non solo. Lo ha fatto con un lungo post su Facebook nel quale sottolineano la volontà di riparare al danno commesso. Il ristorante in questione appartiene allo chef Gianvito Matarese (vincitore della trasmissione 4 Ristoranti con Alessandro Borghese) che Insieme a Debora Dipinto, executive chef, gestisce il locale da diversi anni.

Scontrino sbagliato nel ristorante di Alberobello: il proprietario si scusa pubblicamente

“Abbiamo fatto un errore purtroppo; da sempre nel nostro ristorante, abbiamo scelto di offrire la degustazione oli.

Perché da sempre crediamo in questo progetto, che ci ha portato a creare la carta oli più grande del sud Italia. Da sempre vogliamo sensibilizzare il prossimo a un assaggio di un ingrediente che per noi è vitale. Purtroppo su uno scontrino dell’1 settembre (abbiamo ragione di credere a cena, anche se controlleremo anche gli ospiti del pranzo) la cifra è uscita a 4€ al posto di 0€ per un errore di battitura. Su duemila scontrini quest’anno è capitato questo errore e un nostro cliente ha recensito la stessa come piatto non richiesto e pagato, in maniera errata”, si legge sui social.

E per quei 4 euro di troppo il ristoratore si sente rammaricato. Per questo, ha deciso di scusarsi pubblicamente con il cliente che ha dovuto pagare la degustazione di oli che non aveva richiesto.

Il proprietario ha spiegato che restituirà il denaro alla cliente e che le offrirà una cena al suo ristorante per scusarsi. “La executive Debora insieme a me domani, proverà a chiamare tutti i clienti di quella giornata. Chiediamo se la cliente dovesse leggere, di farsi viva per poterle offrire una nuova esperienza da noi e per poter rimediare all’errore che purtroppo in quanto umano può accadere anche se inaccettabile per il nostro modo di vedere il lavoro, fatto di precisione e puntualità”, l’appello del ristoratore.