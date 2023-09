Trovati dopo settimane nella loro casa, il mistero dei gemelli morti insieme

E’ avvolto nel mistero il caso dei due gemelli, trovati morti in un appartamento al Quadraro, a Roma. Di loro si conosce poco, se non il fatto che sono morti nello stesso modo in cui hanno vissuto: insieme ed isolati dal resto del mondo. Per questo nessuno si era accorto della scomparsa di Alberto e […]

E’ avvolto nel mistero il caso dei due gemelli, trovati morti in un appartamento al Quadraro, a Roma. Di loro si conosce poco, se non il fatto che sono morti nello stesso modo in cui hanno vissuto: insieme ed isolati dal resto del mondo. Per questo nessuno si era accorto della scomparsa di Alberto e Giancarlo Stillo, anno di nascita 1947. Non un parente, non un amico.

Roma, il mistero dei gemelli trovati morti dopo settimane: la macabra scoperta

Ad avvisare le forze dell’ordine è stata una vicina di casa: dall’appartamento di via Licinio Murena, a due passi da via Tuscolana, proveniva infatti un forte odore sospetto.

Quando gli agenti sono arrivati sul posto hanno trovato la porta chiusa dall’interno. Ci hanno pensato i vigili del fuoco a forzare la serratura e fare la macabra scoperta. Titolare del fascicolo d’indagine è il pubblico ministero Francesco Saverio Musolino che, per conoscere le cause e datare la morte dei due gemelli di 76 anni, ha disposto l’autopsia sui loro corpi. Il reato ipotizzato dalla procura capitolina è omicidio colposo.

L’informativa iniziale, messa nero su bianco dagli agenti del commissariato Tuscolano, racconta la storia di due uomini soli, i cui corpi non sono stati reclamati neanche da un parente.

L’unico familiare che, al momento, è stato rintracciato è un terzo fratello, che vive in una casa di cura in un’altra regione e del quale i due gemelli, nonostante la distanza e le loro condizioni disagiate, provavano a prendersi cura.

Le indagini

Secondo le prime risultanze investigative, sarebbe escluso l’omicidio suicidio, come riferisce il Corriere di Roma. Ma la verità non è ancora venuta a galla e ci sono diversi interrogativi cui gli inquirenti intendono dare una risposta. Uno su tutti: c’è stata una negligenza da parte dei servizi territoriali?

Nel frattempo, per avere maggiori certezze, i magistrati, dovranno attendere i risultati degli esami autoptici.