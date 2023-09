Crisi di panico, Giorgia rassicura sulla sua tenuta psicofisica

“Leggevo l’altro giorno, su un sito, l’avvertimento ‘Meloni, attenzione alla tenuta psicofisica’. Sa che ho riflettuto sul fatto che questa roba qui è veramente misogina.” Queste sono le parole pronunciate da Giorgia Meloni questa sera durante la trasmissione “Dritto e rovescio”, condotta da Paolo Del Debbio su Retequattro.Meloni ha tratto paralleli con una vecchia mentalità, ricordando quando in Parlamento si discuteva della supposta inadeguatezza delle donne a rivestire cariche come quella del magistrato, basandosi su pregiudizi legati al ciclo mestruale. “Ecco, la sinistra italiana evidentemente è rimasta lì”, ha sottolineato.

Anche se, a bene vedere, a parla di tenuta psicofisica è stato Roberto D’Agostino in un articolo satirico.

Quando Del Debbio ha sollevato voci di corridoio che la ritraggono come una figura nervosa, sofferente di crisi di panico o dipendente da psicofarmaci, Meloni ha risposto con fermezza: “Mai avuto crisi di panico in vita mia” e ha commentato ironicamente sulla sinistra che spera in un suo crollo mentale.Riguardo ai suoi primi 330 giorni a Palazzo Chigi, la premier ha descritto il suo mandato come un’esistenza intensa e impegnativa, citando persino Rambo per spiegare come affronta le sfide: “Giorno per giorno”.

Infine, Meloni ha ribadito il suo impegno nei confronti degli italiani, affermando di non essere mai fuggita dalle sue responsabilità e di voler fare il massimo fino alla fine del suo mandato.