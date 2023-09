Incidente aereo, tutti morti. Erano turisti

Un tragico incidente aereo ha scosso l’Amazzonia brasiliana, causando la morte di quattordici persone. Un aereo leggero Embraer EMB-110 “Bandeirante” turboelica è precipitato mentre cercava di atterrare in mezzo a una pioggia torrenziale. Il volo, partito da Manaus, capitale dello Stato di Amazonas, era diretto a Barcelos, situata a circa 400 chilometri di distanza. Il […]

Un tragico incidente aereo ha scosso l’Amazzonia brasiliana, causando la morte di quattordici persone. Un aereo leggero Embraer EMB-110 “Bandeirante” turboelica è precipitato mentre cercava di atterrare in mezzo a una pioggia torrenziale.

Il volo, partito da Manaus, capitale dello Stato di Amazonas, era diretto a Barcelos, situata a circa 400 chilometri di distanza. Il gruppo di turisti era in viaggio per una battuta di pesca nella regione. Purtroppo, l’aereo si è schiantato poco prima di raggiungere la pista d’atterraggio tra le forti piogge che caratterizzano la densa giungla della regione.

Edson Mendes, sindaco di Barcelos, ha comunicato con profondo dolore che tra le quattordici vittime, due erano membri dell’equipaggio e, sfortunatamente, non ci sono stati sopravvissuti.

Le prime ipotesi circa le cause dell’incidente sono state fornite dal segretario alla sicurezza dello Stato di Amazonas, Vinicius Almeida. Durante una conferenza stampa, Almeida ha rivelato che il pilota, cercando di atterrare sotto una pioggia battente e con scarsa visibilità, potrebbe aver erroneamente iniziato la manovra a metà pista. Questo ha causato l’esaurimento della pista di atterraggio, portando alla tragica caduta dell’aereo e alla morte di tutti i presenti a bordo.

Ulteriori indagini hanno rivelato che tutti i passeggeri erano uomini di nazionalità brasiliana in viaggio nella regione per la pesca sportiva. Contrariamente alle prime supposizioni, il governatore dello Stato di Amazonas, Wilson Lima, ha confermato che non c’erano cittadini americani a bordo.

Il governatore Lima ha inoltre espresso il suo profondo cordoglio per l’accaduto, affermando: “Le nostre squadre sono state sul posto fin dal momento dell’incidente per fornire il supporto necessario”.